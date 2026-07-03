حسم منتخب إسبانيا تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم ليحقق انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية منذ نهائي نسخة 2010.

ميكيل أويارزابال النادي : ريال سوسيداد إسبانيا

وتغلب منتخب إسبانيا على النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وينتظر منتخب إسبانيا المتأهل من مواجهة البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لمنتخب إسبانيا قبل أن يعزز بيدرو بورو التقدم بالهدف الثاني واختتم أويارزابال التسجيل بهدف ثالث.

ومنذ بداية الألفية لم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي سوى مرتين فقط، الأولى في نسخة 2002 بعد بلوغ ربع النهائي، والثانية في 2010 بعد تحقيق اللقب.

وفي آخر نسختين ودع منتخب إسبانيا كأس العالم من ثمن النهائي.

video:1

أويارزبال > يامال

صرح رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة إسبانيا، أن خطته ستعتمد على إيقاف لامين يامال كونه أبرز مفاتيح الماتادور.

وأشار رانجنيك إلى أن إيقاف يامال سيقلل من فرص وخطورة إسبانيا في المباراة.

وربما يكون رانجنيك قد نجح بالفعل في إيقاف يامال الذي لم يصنع أو يسجل في المباراة، لكنه تناسى وجود أويارزابال الذي سجل هدفين.

وواصل أويارزابال تألقه مع منتخب إسبانيا بتسجيل هدفين جديدين في شباك النمسا.

ووصل أويارزابال إلى المساهمة التهديفية رقم 22 في آخر 14 مباراة دولية خاضها.

ورفع أويارزابال رصيده إلى 15 هدفا وصناعة 7 أهداف أخرى في آخر 14 مباراة.

وبالرغم من فشله في التسجيل أمام كاب فيردي وأوروجواي، وصل أويارزابال إلى 5 مساهمات تهديفية بالنسخة الحالية.

كسر عقدة إنييستا

فشل منتخب إسبانيا في النسخ الثلاثة الماضية من تسجيل هدف واحد على الأقل في الأدوار الإقصائية.

ونجح ميكيل أويارزابال في كسر عقدة هدف أندريه إنييستا في نهائي نسخة 2010، بعد تسجيل أول أهداف إسبانيا أمام النمسا.

وجاء هدف أويارزابال في الدقيقة 36.

سيمون يتخطى كاسياس وزينجا

كسر أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا الرقم القياسي للأكثر حفاظا على شباكه نظيفه دون استقبال أهداف في كأس العالم.

وخلال مباراة النمسا، كسر سيمون مع بداية الشوط الثاني رقم كاسياس القياسي بحفاظه على نظافة شباكه 476 دقيقة دون استقبال أهداف.

وبات وقتها سيمون أكثر حارس مرمى إسباني حفاظا على نظافة شباكه في كأس العالم.

ومع نهاية المباراة حطم سيمون الرقم القياسي العالمي المسجل باسم والتر زينجا حارس مرمى إيطاليا وصاحب الـ 517 دقيقة.

ووصل سيمون إلى 519 دقيقة دون استقبال أهداف في كأس العالم حتى الآن.

ويستعد سيمون لتعزيز رقمه القياسي في مباراة ثمن النهائي أمام أحد منتخبي كرواتيا أو البرتغال.

تحت العشرين

لعب منتخب إسبانيا في التشكيل الأساسي بثنائي تحت 20 عاما وهو رقع قياسي في مباراة إقصائية بكأس العالم لم يحدث منذ نسخة 1958.

ودفع دي لا فوينتي بالثنائي لامين يامال (18 عاما) وباو كوبارسي (19 عاما) في التشكيل الأساسي.

وكانت آخر مرة يتحقق ذلك الإنجاز عندما دفعت البرازيل قبل 68 عاما بالثنائي بيليه (17 عاما) ومازولا (19 عاما).

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي إسبانيا منذ البداية بحثا عن التسجيل وفتح المباراة.

وباغت لامين يامال دفاعات النمسا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى لكن تصدى لها شالاجر بنجاح.

وعلى عكس سير المباراة كاد جريجوريتش أن يسجل هدف النمسا في الدقيقة 18 لكن مرت الكرة بجوار رأسه لتمر بسلام على مرمى سيمون.

ونجح داني أولمو في المرور بمهارة رائعة في الدقيقة 29 لكن دفاع النمسا شتت الكرة سريعا إلى ركنية.

وسجل مارك كوكوريا هدفا في الدقيقة 29 بعد استغلال عرضية من ركنية لكن لم يحتسب حكم اللقاء الهدف بداعي اصطدام لاعبي إسبانيا بحارس مرمى النمسا.

وحاول أويارزابال أن يفك شفرة دفاعات النمسا بتسديدة قوية في الدقيقة 32 لكن تألق شالاجر وحافظ على نظافة شباكه.

ونجح أويارزابال أخيرا في افتتاح التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 36 بعد عرضية من كوكوريا.

وفي الشوط الثاني ظهر تفوق منتخب إسبانيا بشكل أكبر وحاول يامال تسجيل هدف.

ونجح بيدرو بورو في افتتاح سجله التهديفي مع منتخب إسبانيا برأسية رائعة في الدقيقة 66 مستغلا عرضية أليكس باينا.

وبات بورو أول مدافع يسجل لإسبانيا برأسية منذ هدف كارلوس بويول ضد ألمانيا في نسخة 2010.

وهدأ اللقاء بعد الهدف الثاني مع سيطرة من لاعبي إسبانيا على الكرة.

وأضاف أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد عرضية أرضية رائعة من كوكوريا.

وينتظر منتخب إسبانيا المتأهل من مواجهة البرتغال ضد كرواتيا في ثمن النهائي.

ومنذ بداية الألفية لم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي سوى مرتين فقط، الأولى في نسخة 2002 بعد بلوغ ربع النهائي، والثانية في 2010 بعد تحقيق اللقب.

وفي آخر نسختين ودع منتخب إسبانيا كأس العالم من ثمن النهائي.