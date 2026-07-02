كأس العالم - المهدي سليمان: سعيد بتألق شوبير.. وطموحنا بلا حدود

الخميس، 02 يوليه 2026 - 23:02

كتب : محمد جمال

محمد عبد المنعم - مران منتخب مصر

أثنى المهدي سليمان حارس منتخب مصر، على أداء زميله مصطفى شوبير في كأس العالم 2026.

ويلعب شوبير أساسيا في صفوف منتخب مصر، حيث خاض مباريات دور المجموعات كافة.

وقال سليمان في تصريحات لموقع اتحاد الكرة الرسمي، على هامش المران الأخير: "هناك منافسة قوية وشريفة بين حراس المنتخب، في ظل الروح الطيبة التي تجمع كل اللاعبين."

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وأضاف "شرف كبير لأي لاعب تمثيل منتخب بلاده في أكبر محفل عالمي، سعيد بتألق مصطفى شوبير مع منتخب مصر."

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء الجمعة، بدور الـ 16 في كأس العالم، المقررة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وعن مواجهة أستراليا، قال المهدي "ستكون مباراة قوية، في ظل امتلاك الطرفين للاعبين كبار، ولدينا عزيمة وإصرار على الفوز واستكمال مشوارنا للوصول للدور التالي."

وأتم "طموح منتخب مصر بلا حدود، ولن يبخل اللاعبون بنقطة عرق لإسعاد الجماهير، وجعلهم فخورين بمنتخب بلدهم."

وسافرت بعثة منتخب مصر أمس الأربعاء، من مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس استعدادا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السابعة بـ 7 نقاط، متخلفا عن منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام نيوزيلندا 3-1، فيما تعادل أمام بلجيكا وإيران بالنتيجة ذاتها 1-1.

وتعد تلك المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها منتخب مصر فوزًا في كأس العالم، وكذلك الأولى التي يعبر فيها دور المجموعات.

أما منتخب أستراليا فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، مفتوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي في دور الـ16.

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