الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: لا بطاقات حمراء بسبب تغطية الفم

الخميس، 02 يوليه 2026 - 20:31

كتب : FilGoal

بييرو هينكابي - لاعب الإكوادور اليد على الفم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم تطبيق عقوبة الطرد على اللاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم خلال الحديث مع المنافسين في بطولاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد استحدث قانونا تم تطبيقه لأول مرة في كأس العالم يفيد بطرد اللاعب الذي يضع يده على فمه خلال التحدث للمنافس أو الحكم.

ورغم الواقعة التي حدثت في دوري أبطال أوروبا، قرر يويفا عدم تطبيق هذا التعديل.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الحكام سيقيمون كل حالة بشكل فردي، مع إمكانية إشهار بطاقة صفراء إذا اعتبر السلوك غير رياضي.

وأشار إلى أن ذلك لا يمنع فتح تحقيقات تأديبية لاحقا إذا استدعى الأمر.

ويشمل القرار بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وجاءت الواقعة في فبراير الماضي، عندما قام جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بتغطية فمه أثناء الحديث مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأثيرت اتهامات ضد اللاعب الأرجنتيني، قبل أن يقرر يويفا إيقافه 6 مباريات بسبب سلوك غير لائق، مع إيقاف 3 مباريات منها.

وكان التعديل الخاص بمنح بطاقة حمراء في مثل هذه الحالات قد جاء بمبادرة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التعديل في أبريل الماضي.

وشهدت كأس العالم أولى حالات الطرد بسبب هذه اللقطة، عندما تم إقصاء ميجيل ألميرون لاعب باراجواي.

كما تعرض بييرو هينكابي لاعب الإكوادور للطرد في دور الـ16 بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأثار هذا التعديل جدلا واسعا، بسبب اعتباره يفترض الإدانة بدلا من البراءة.

كما ظهرت مخاوف من استغلاله لإجبار الحكم على طرد لاعب دون وجود إساءة حقيقية.

وشهدت البطولة أيضا حالة جدلية، بعد عدم طرد جود بيلينجهام أثناء تغطية فمه في حديث مع جوردان أيو.

في المقابل، سيستمر يويفا في استخدام تقنية الفيديو لمراجعة القرارات الخاصة بالركلات الركنية.

كما قرر عدم تطبيق الطرد على اللاعبين الذين يغادرون الملعب اعتراضا على قرارات الحكم، وهو تعديل آخر كان مطروحا للتطبيق.

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