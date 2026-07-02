كأس العالم - قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة المنتخب

استقبل شريف مختار قنصل مصرفي هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعثة منتخب مصر لدى وصول الفريق إلى دالاس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا يوم الجمعة في دور ال32 لبطولة كأس العالم بمدينة دالاس في ولاية تكساس.

وذلك في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس الأمريكية استعدادا لمواجهة أستراليا.

وحطت الطائرة في دالاس بالساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

وخاص منتخب مصر مرانه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة - قبل التوجه لدالاس.

بعدها انطلقت البعثة نحو دالاس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

الرحلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، حيث وصلت بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

وكان منتخب أستراليا قد وصل إلى دالاس منذ يوم الأربعاء، إذ فضل التواجد هناك قبل موعد المباراة بأكثر من 48 ساعة.

وخاض المنتخب مرانه بمشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي.

فيما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين بطل العالم وكاب فيردي.