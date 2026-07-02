كأس العالم - قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة المنتخب

الخميس، 02 يوليه 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - هدف زيكو

استقبل شريف مختار قنصل مصرفي هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعثة منتخب مصر لدى وصول الفريق إلى دالاس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا يوم الجمعة في دور ال32 لبطولة كأس العالم بمدينة دالاس في ولاية تكساس.

وذلك في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي كأس العالم - إل شيرينجيتو: مبابي يقود محاولة لإقناع أوليسي بالانضمام لـ ريال مدريد كأس العالم: حاج موسى: سنقدم أفضل ما لدينا من أجل بلوغ أبعد حد كأس العالم - بيلد: ديست على أعتاب ليفركوزن وبرشلونة ينتظر نصيبه من الصفقة

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس الأمريكية استعدادا لمواجهة أستراليا.

وحطت الطائرة في دالاس بالساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

May be an image of one or more people and text

وخاص منتخب مصر مرانه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة - قبل التوجه لدالاس.

بعدها انطلقت البعثة نحو دالاس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

الرحلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، حيث وصلت بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

وكان منتخب أستراليا قد وصل إلى دالاس منذ يوم الأربعاء، إذ فضل التواجد هناك قبل موعد المباراة بأكثر من 48 ساعة.

وخاض المنتخب مرانه بمشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي.

فيما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين بطل العالم وكاب فيردي.

منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - محرز: مونديال 2026 هو الأخير في مسيرتي كأس العالم - كورتوا: عشت الريمونتادا أمام السنغال من قبل مع ريال مدريد كأس العالم - مانشستر سيتي يتعاقد مع إليوت أندرسون كأس العالم - بيلد: ناجلزمان يواجه خطر الرحيل عن منتخب ألمانيا كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي كأس العالم - إل شيرينجيتو: مبابي يقود محاولة لإقناع أوليسي بالانضمام لـ ريال مدريد كأس العالم: حاج موسى: سنقدم أفضل ما لدينا من أجل بلوغ أبعد حد كأس العالم - بيلد: ديست على أعتاب ليفركوزن وبرشلونة ينتظر نصيبه من الصفقة
أخر الأخبار
كأس العالم - محرز: مونديال 2026 هو الأخير في مسيرتي 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كورتوا: عشت الريمونتادا أمام السنغال من قبل مع ريال مدريد ساعة | في المونديال
تطورات مفاجئة تهدد انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي ساعة | ميركاتو
كأس العالم - مانشستر سيتي يتعاقد مع إليوت أندرسون ساعة | في المونديال
كأس العالم - بيلد: ناجلزمان يواجه خطر الرحيل عن منتخب ألمانيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة المنتخب 2 ساعة | في المونديال
تيباس: برشلونة قريب من قاعدة 1:1.. والعلاقات الجيدة لا تؤثر على قرارات لاليجا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32
/articles/532393/كأس-العالم-قنصل-مصر-في-هيوستن-يستقبل-بعثة-المنتخب