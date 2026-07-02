سكاي: مدافع ألمانيا يعبر الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ بايرن

اجتاز ناثانييل براون مدافع آينتراخت فرانكفورت الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن ميونيخ، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وعاد مدافع منتخب ألمانيا إلى بلاده بعدما ودع المانشافت كأس العالم على يد باراجواي قبل يومين.

وأوضح التقرير أن اللاعب أكمل الفحص الطبي بنجاح، وويستعد لتوقيع عقود انتقاله إلى بايرن.

ومن المقرر أن يتعاقد بايرن مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حتى صيف 2031، حسب التقرير.

ويرغب براون في الانضمام إلى بايرن، بعد محادثات إيجابية للغاية مع فينسنت كومباني مدرب الفريق البافاري.

وأفادت بعض التقارير أن فرانكفورت طالب بما يصل إلى 60 مليون يورو من أجل التخلي عن مدافعه الدولي.

وشارك براون في 3 مباريات مع ألمانيا في كأس العالم بشكل أساسي.

فيما غاب عن لقاء الإكوادور في ختام مرحلة المجموعات بسبب إصابة عضلية.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن ضم المغربي إسماعيل صيباري قادما من إيندهوفن يوم الأربعاء.