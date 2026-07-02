كأس العالم: حاج موسى: سنقدم أفضل ما لدينا من أجل بلوغ أبعد حد
الخميس، 02 يوليه 2026 - 14:18
كتب : FilGoal
شدد أنيس حاج موسى جناح الجزائر على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل بلوغ أبعد حد في كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة سويسرا في دور الـ32 في السادسة من صباح الجمعة.
وقال حاج موسى في تصريحات نشرتها جريدة النهار: "سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، من أجل بلوغ أبعد حد".
وأضاف "عندما تبلغ هذا الدور من كأس العالم، رفقة منتخب بلدك، تشعر بضغط ايجابي، أكثر من أي شيء آخر".
وواصل "هدفنا هو ضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم، بأي طريقة كانت".
وتأهل منتخب الجزائر لدور الـ32 ضمن أفضل الثوالث.
بينما تأهل منتخب سويسرا للدور نفسه، بعدما تصدر مجموعته التي كانت تضم كندا والبوسنة وقطر.
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