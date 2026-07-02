كازورلا يعلن اعتزاله كرة القدم

أسدل الإسباني سانتي كازورلا الستار على مسيرته في كرة القدم الاحترافية، بعدما قرر تعليق حذائه نهائيًا عن عمر 41 عامًا، منهيا رحلة طويلة حافلة بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.

سانتي كازورلا النادي : ريال أوفييدو

وجاء قرار كازورلا بالاعتزال بعد إنجاز تاريخي مع ناديه ريال أوفييدو، حيث نجح في قيادته للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعيش "الرقصة الأخيرة" في الليجا، ويختتم مسيرته من بوابة الإنجاز.

ويُعد كازورلا واحدا من أساطير كرة القدم الإسبانية، إذ خاض مسيرة ممتدة بين ملاعب إسبانيا وقطر وإنجلترا، وترك بصمة فنية خاصة بفضل موهبته الاستثنائية ولمساته الساحرة في خط الوسط.

ورغم ما قدمه من مستويات مميزة، حالت الإصابات دون وصوله إلى آفاق أعلى، بعدما عطلت مسيرته في أكثر من محطة.

وبهذا القرار، يطوي سانتي كازورلا صفحة لاعب استثنائي، حفر اسمه في ذاكرة جماهير كرة القدم، بفضل شخصيته داخل الملعب، وإصراره على العودة والتألق رغم كل الصعوبات.

وخاض كازورلا في إجمالي مبارياته مع الأندية 774 مباراة مسجلا 144 هدفا وصنع 156 آخرين.

وتوج مع منتخب إسبانيا بأمم أوروبا مرتين، وحقق كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع أرسنال، وكأس الدرع الخيرية مرتين مع أرسنال، كما توج بالدوري القطري مرتين مع السد، وكأس قطر مرتين مع السد، وحقق كأس الإنترتوتو الأوروبي مرة واحدة مع فياريال.