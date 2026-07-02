برشلونة يضم مدافع مايوركا من أجل المستقبل

الخميس، 02 يوليه 2026 - 12:52

كتب : FilGoal

خافي كاسترو

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق مع ريال مايوركا من أجل ضم المدافع الشاب خافي كاسترو إلى صفوف برشلونة أتلتيك، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.

ووقع كاسترو البالغ من العمر 19 عاما "مواليد 2007"، عقدا مع النادي الكتالوني يمتد حتى 30 يونيو 2028، على أن يكون ضمن صفوف برشلونة أتلتيك خلال الموسمين المقبلين.

وكان المدافع الشاب قد خاض الموسم الماضي معارا إلى فريق الشباب بنادي سي إف دام في دوري ديفيثيون دي أونور، حيث واصل تطوره اللافت ونجح في فرض نفسه كأحد العناصر المميزة دفاعيا، بفضل صلابته وحسن تمركزه وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

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وتأتي الصفقة في إطار خطة برشلونة لتدعيم صفوف الرديف بعناصر شابة واعدة، إذ ترى إدارة النادي في كاسترو مشروع مدافع مستقبلي قادر على إضافة قوة وتنافسية لخط الدفاع، تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي.

ويواصل برشلونة أتلتيك استعداداته للموسم الجديد، وسط تركيز واضح على تطوير المواهب الشابة ومنحها الفرصة للارتقاء داخل منظومة النادي الكروية.

برشلونة الدوري الإسباني خافي كاسترو
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