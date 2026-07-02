سكاي: جلاسنر يقترب من تدريب فورست بشروطه

حسم نادي نوتنجهام فورست اتفاقه مع المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر لتولي القيادة الفنية للفريق، بعد التوصل لاتفاق شفهي نهائي بين الطرفين.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن المدرب النمساوي وقع عليه الاختيار من إدارة نوتنجهام فورست لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات، أن جلاسنر سيوقع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات، ليقود مشروع نوتنجهام فورست خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن جلاسنر لن يقتصر دوره على الجوانب الفنية فقط، بل سيشارك أيضا في وضع خطط التعاقدات وصياغة ملامح المشروع الرياضي للنادي، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في المدرب ودوره المحوري داخل النادي.

ومن المنتظر أن يبدأ جلاسنر مهمته رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة، مع ترقب جماهيري لما سيقدمه مع فورست في المواسم القادمة.

وحقق جلاسنر نجاحا كبيرا مع كريستال بالاس الموسم الماضي بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حقق الانتصار على رايو فايكانو بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

وقاد بالاس في 121 مباراة محققا 53 انتصارا، و33 تعادل، و35 هزيمة.