كأس العالم - منتخب مصر يصل دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس الأمريكية استعدادا لمواجهة أستراليا.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة في التاسعة مساءً على ملعب دالاس.

وحطت الطائرة في دالاس بالساعات الأولى من صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

وخاص منتخب مصر مرانه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة - قبل التوجه لدالاس.

بعدها انطلقت البعثة نحو دالاس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

الرحلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، حيث وصلت بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

وكان منتخب أستراليا قد وصل إلى دالاس منذ يوم الأربعاء، إذ فضل التواجد هناك قبل موعد المباراة بأكثر من 48 ساعة.

وخاض المنتخب مرانه بمشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي.

فيما أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين بطل العالم وكاب فيردي.