كأس العالم - أمريكا لا يحق لها الاستئناف للاعتراض على طرد بالوجون

وضع فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا فريقه في ورطة قبل لقاء دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وتعرض المهاجم الأمريكي للطرد في الدقيقة 63 أمام البوسنة بعد تدخل عنيف على قدم لاعب طارق موهاريموفيتش لاعب الخصم.

وبالتالي سيغيب عن لقاء دور الـ 16 أمام بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

وربما يمتد غياب اللاعب لفترة أطول إذ رأت اللجنة التأديبية ضرورة لذلك كما حدث مع عاصم مادبو لاعب قطر بإيقافه 5 مباريات بعدما تسبب في كسر قدم إسماعيل كوني لاعب كندا.

بينما لم يتعرض ميجيل ألميرون لاعب باراجواي لإيقاف مضاعف بعدما تعرض للطرد خلال لقاء أستراليا بسبب تغطية فمه أثناء الحديث.

وسيلتقي منتخب أمريكا مع بلجيكا في دور الـ 16 وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة صباحا.