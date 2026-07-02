كأس العالم - أمريكا لا يحق لها الاستئناف للاعتراض على طرد بالوجون
الخميس، 02 يوليه 2026 - 07:12
كتب : FilGoal
وضع فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا فريقه في ورطة قبل لقاء دور الـ 16 من كأس العالم 2026.
وتعرض المهاجم الأمريكي للطرد في الدقيقة 63 أمام البوسنة بعد تدخل عنيف على قدم لاعب طارق موهاريموفيتش لاعب الخصم.
وبالتالي سيغيب عن لقاء دور الـ 16 أمام بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس يعود إلى الـVAR ويرفع البطاقة الحمراء في وجه صاحب الهدف الأول للمنتخب الأمريكي فولارين بالوغون.#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/IW5P5XGddu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
وربما يمتد غياب اللاعب لفترة أطول إذ رأت اللجنة التأديبية ضرورة لذلك كما حدث مع عاصم مادبو لاعب قطر بإيقافه 5 مباريات بعدما تسبب في كسر قدم إسماعيل كوني لاعب كندا.
بينما لم يتعرض ميجيل ألميرون لاعب باراجواي لإيقاف مضاعف بعدما تعرض للطرد خلال لقاء أستراليا بسبب تغطية فمه أثناء الحديث.
وسيلتقي منتخب أمريكا مع بلجيكا في دور الـ 16 وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة صباحا.