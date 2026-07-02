كأس العالم - المباراة الخامسة.. تحديد مواجهة جديدة في ثمن النهائي

ارتفع عدد المباريات التي تم تحديدها في ثمن نهائي كأس العالم إلى 5 حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد فوز منتخب أمريكا على البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل.

وتختتم منافسات دور الـ 32 من كأس العالم صباح السبت 4 يوليو.

المباراة الخامسة

ويلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا في خامس مواجهات ثمن النهائي المحددة.

وتقام المباراة في الثالثة من فجر يوم الثلاثاء 7 يوليو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين بمدينة سياتل المباراة بين الفريقين.

وجاءت مواعيد ثمن النهائي حتى الآن كالآتي:

السبت 4 يوليو

كندا × المغرب - 8 مساء

باراجواي × فرنسا - 11:59 مساء

الأحد 5 يوليو

البرازيل × النرويج - 11 مساء

الإثنين 6 يوليو

المكسيك × إنجلترا - 3 فجرا

الثلاثاء 7 يوليو

أمريكا × بلجيكا - 3 فجرا