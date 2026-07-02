كأس العالم - المباراة الخامسة.. تحديد مواجهة جديدة في ثمن النهائي
الخميس، 02 يوليه 2026 - 07:03
كتب : FilGoal
ارتفع عدد المباريات التي تم تحديدها في ثمن نهائي كأس العالم إلى 5 حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد فوز منتخب أمريكا على البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل.
وتختتم منافسات دور الـ 32 من كأس العالم صباح السبت 4 يوليو.
المباراة الخامسة
ويلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا في خامس مواجهات ثمن النهائي المحددة.
وتقام المباراة في الثالثة من فجر يوم الثلاثاء 7 يوليو الجاري.
ويستضيف ملعب لومين بمدينة سياتل المباراة بين الفريقين.
وجاءت مواعيد ثمن النهائي حتى الآن كالآتي:
السبت 4 يوليو
كندا × المغرب - 8 مساء
باراجواي × فرنسا - 11:59 مساء
الأحد 5 يوليو
البرازيل × النرويج - 11 مساء
الإثنين 6 يوليو
المكسيك × إنجلترا - 3 فجرا
الثلاثاء 7 يوليو
أمريكا × بلجيكا - 3 فجرا
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