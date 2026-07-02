كأس العالم - مدرب الجزائر: لا مجال للعاطفة أمام سويسرا.. والآن لا أسرار في كرة القدم

أكد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أن معرفته بمنتخب سويسرا ولاعبيه لن تمنح فريقه أي أفضلية قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة سويسرا صباح الجمعة.

وسبق وأن درب بيتكوفيتش منتخب سويسرا خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى يوليو 2021.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم أصبحت مفتوحة والجميع يعرف بعضه البعض، لا توجد أسرار".

وأضاف "معرفتي باللاعبين لن تمثل فارقا، كما أنهم يعرفونني أيضا،سيكون من الجيد مقابلتهم، لكن داخل الملعب ننتظر مباراة صعبة".

وتابع "نحتاج لتقديم 120% من أجل الفوز على منتخب قوي مثل سويسرا".

وأوضح "استقبلنا أهدافا كثيرة، 5 من أصل 7 جاءت من خارج منطقة الجزاء، لكن "في المقابل سجلنا 5 أهداف ونجحنا في التأهل".

وشدد "علينا الاستمرار في التطور وتقديم أفضل مستوى ممكن، ويجب أن يكون الفريق في قمة مستواه طوال المباراة".

وأضاف "قد تمتد المباراة لأكثر من 90 دقيقة، ويجب أن نكون جاهزين".

واختتم تصريحاته "ليست مباراة بيني وبين ياكين، إنها مباراة الجزائر ضد سويسرا".

وأشار إلى أن هذا الجيل هو الثاني في تاريخ الجزائر الذي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ثم الفوز على الأردن والتعادل مع النمسا.