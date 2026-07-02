ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد

الخميس، 02 يوليه 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

وقع نادي نانت الفرنسي عقوبة مالية على مصطفى محمد المحترف المصري في صفوفه بسبب عدم حضوره للتدريبات الجماعية في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مصطفى محمد كان من المفترض أن ينتظم في تدريبات فريقه يوم 24 يونيو الماضي.

لكنه لم ينضم للتدريبات وتغيب لمدة أسبوع متواصل، ولذلك قرر نانت تغريمه عن كل يوم سيغيب فيه عن الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم الذي كان يفترض فيه انضمام مصطفى محمد لتدريبات نانت نشر صورة على حسابه بتوقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع أحد أصدقائه وهو في مصر.

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد احتلال المركز الـ 17 وقبل الأخير بالموسم المنقضي.

وينتهي عقد مصطفى محمد بنهاية الموسم المقبل.

ولم ينضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ولعب مصطفى محمد 61 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 14 هدفا.

وخاض مصطفى محمد مع نانت الموسم الماضي 24 مباراة، وسجل خلالها 4 أهداف.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي بعقد نهائي في صيف 2023، ويمتد لـ 4 مواسم، مقابل 6.5 مليون يورو.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت معارا لموسم 2022 - 2023 من جالاتا سراي التركي.

نانت مصطفى محمد
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