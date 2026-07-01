ليكيب: الأهلي يتفاوض مع نانت لضم ياسين بن حطاب

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

ياسين بن حطاب - نانت

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مفاوضات النادي الأهلي لضم ياسين بن حطاب لاعب نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الصفقة تتراوح بين 2 إلى 3 مليون يورو.

ياسين بن حطاب لاعب فرنسي من أصول جزائرية ويبلغ من العمر 23 عاما.

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ويلعب بن حطاب بقدمه اليسرى، ويجيد اللعب في مركزي وسط المهاجم والجناح الأيمن.

وبدأ ياسين الموسم الماضي مع نانت الفرنسي وشارك في 4 مباريات.

وأعير اللاعب الفرنسي في يناير إلى ستاد ريمس في الدرجة الثانية.

وخاض مع الفريق 12 مباراة، صنع خلالهم هدفين.

ويمتد عقد بن حطاب مع نانت حتى 2028.

ولا يزال الأهلي يعمل على حسم ملف اللاعبين الأجانب في الفريق وذلك قبل بداية الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي حاليا لتسويق 4 لاعبين أجانب وهم الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري، والتونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني نيتس جراديشار.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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