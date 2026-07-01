كأس العالم - نجم الجزائر يفضل الدوري الإنجليزي على السعودي

يفضل الجزائري أنيس حاج موسى لاعب فينورد الهولندي الانتقال للدوري الإنجليزي على نظيره السعودي.

وتلقى موسى العديد من العروض بعد ظهوره الجيد مع فينورد.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن أنيس حاج موسى يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي عن السعودي.

وأوضحت التقارير أن ناديي أهلي جدة والقادسية يرغبان في ضم حاج موسى لكنه يفضل الدوري الإنجليزي.

فيما يأني نيوكاسل وأستون فيلا على رأس المهتمين من الدوري الإنجليزي بضم لاعب فينورد الهولندي.

ويتواجد حاج موسى حاليا مع منتخب الجزائر لخوض كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة سويسرا في دور الـ32 من كاس العالم.