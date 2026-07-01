كأس العالم - على رأسهم ميسي ومبابي.. صراع رباعي على لقب الهداف

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - النمسا - كأس العالم

يتواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع انطلاق الأدوار الإقصائية وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على لقب هداف البطولة.

ويتصدر كل من ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا صدارة الهدافين حتى الآن لكن بمباراة أقل لميسي.

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

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ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن

1: ليونيل ميسي 6 أهداف.

2: كيليان مبابي 6 أهداف.

3: إيرلينج هالاند (منتخب النرويج) 5 أهداف.

4: عثمان ديمبلي (منتخب فرنسا) 4 أهداف.

5: فينيسيوس جونيور (منتخب البرازيل) 4 أهداف.

6: دينيز أونداف (منتخب ألمانيا) 3 أهداف.

7: إسماعيلا سار (منتخب السنغال) 3 أهداف.

8: إسماعيل صيباري (منتخب المغرب) 3 أهداف.

9: هاري كين (منتخب إنجلترا) 3 أهداف.

10: كودي جاكبو (منتخب هولندا) 3 أهداف.

ليونيل ميسي كيليان مبابي كأس العالم
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