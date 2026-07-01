إسماعيل صيباري ينتقل إلى بايرن ميونيخ

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضم إسماعيل صيباري نجم المنتخب المغربي ونادي أيندهوفن الهولندي.

ونجح صيباري في قيادة منتخب المغرب إلى التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم.

وكشف بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي، عن ضم صيباري بعقد يمتد حتى 2031.

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وسيرتدي صيباري القميص رقم 34 مع بايرن ميونيخ.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، عبر الموقع الرسمي للنادي البافاري: "يسعدنا التعاقد مع إسماعيل صيباري، أحد أبرز المهاجمين الواعدين في كأس العالم."

وأضاف "صفقات كهذه لا تتم وليدة اللحظة، بل هي ثمرة تخطيط طويل الأمد. كان العامل الأساسي هو توضيح موقفنا له مبكراً، لأننا كنا على دراية بمهاراته، سيُضفي مزيداً من الجودة والتنوع على أسلوب لعبنا الهجومي."

فيما أوضح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن "فاز صيباري بلقب الدوري الهولندي مع آيندهوفن ثلاث مرات متتالية، ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا، ويُظهر الآن مدى أهميته لأي فريق في كأس العالم."

وأكمل "إنه لاعب متعدد المواهب، يتميز بالحماس والجرأة في أدائه، ويملك الشغف الذي نتطلع إليه في بايرن ميونخ، كما أن خطورته التهديفية وعقليته الهجومية ستعزز الفريق. الجماهير تتوافد إلى الملاعب لمشاهدة لاعبين مثله."

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن قيمة الصفقة تبلغ 55 مليون يورو.

وسجل صيباري 3 أهداف في دور المجموعات أمام البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

كما سجل صيباري ضربة الترجيح الحاسمة والأخيرة في فوز المغرب أمام هولندا بدور الـ 32 لكأس العالم.

ويجيد صيباري اللعب في مركز الجناح، كما اعتمد عليه محمد وهبي مدرب المغرب، كمهاجم صريح لأسود أطلس في المونديال.

ولعب صيباري 37 مباراة مع أيندهوفن بكافة البطولات الموسم الماضي "الدوري والكأس الهولنديين، ودوري أبطال أوروبا"، سجل خلالهم 19 هدفا، وصنع 9 أهداف.

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