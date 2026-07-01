انتهت كأس العالم – إنجلترا (2)-(1) الكونغو الديمقراطية.. تأهل الأسود الثلاثة
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 لكأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز إنجلترا
ق 86: جوووووووووووول الثاني هاري كين
ق 75: جوووووووول هاري كين والتعادل
ق 60: محاولات للتعادل
ق 53: تصدي جديد من مباسي أمام بيلينجها
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+6: هاري كين يهدر التعادل بعد تصدى مباسي
ق 45+2: مباسي يواصل التالق أمام رأسية بيلينجهام
ق 43: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط هاري كين والحكم لا يحتسب شيء
ق 42: ويسا يهدر الثاني في القائم بعد عرضية بيساكا
ق 35: راشفورد يهدر التعادل أمام المرمى بعد تمريرة من مادويكي
ق 30: رأسية قوية من بيلينجهام والحارس مباسي يتصدى
ق 7: جوووووووول بريان كيبامبي
انطلاق المباراة
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