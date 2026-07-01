تقرير تونسي: الجزيري يشكو الزمالك أمام فيفا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 17:09

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - أوتوهو

ذكرت شبكة نسمة التونسية أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك قدم شكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وأوضح التقرير أن الجزيري شكا الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم الحصول على مستحقات 7 أشهر.

وأوضح التقرير أن إدارة الزمالك لم تفاتح اللاعب بعد حول مستقبله.

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ولفت التقرير إلى أن المهاجم التونسي منفتح على كل الخيارات.

قبل أيام، كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن حقيقة إبلاغه بفسخ تعاقده مع النادي.

وقال فتوح عبر قناة مودرن سبورت: "عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في الزمالك تواصل مع سيف الجزيري وأبلغه بعدم تواجده في النادي الموسم المقبل، وبالتالي أخبرت اللاعب بإبلاغ المسؤولين بالتواصل معي للحديث في هذا الأمر".

وأضاف "من غير اللائق إبلاغ سيف الجزيري بإنهاء تعاقده مع الزمالك بمكالمة هاتفية في منتصف الليل فهو أحد قادة الفريق والهداف التاريخي للأجانب في النادي".

وأوضح "الجزيري وافق على تخفيض 25% من عقده مع الزمالك مراعاة لظروف النادي، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي لم يقدم شكوى ضد الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة مثلما فعل كل الأجانب في الموسم الماضي".

وواصل "الجزيري له مستحقات مالية متأخرة بقيمة راتب 5 شهور لم يحصل عليها".

وأكد "بالفعل لم يتم فسخ عقد الجزيري ولكن تم إبلاغه بأن عقده مع الزمالك سيتم فسخه، وهذا تلاعب بالكلمات من المسؤولين وتصريحات عن مصادر من النادي لم يتم ذكر اسمها".

وأشار "إذا كان الزمالك يرغب في فسخ عقد الجزيري فعليه دفع راتب السنة المتبقية في تعاقده بالإضافة إلى راتب 5 شهور متأخرة".

وأتم تصريحاته "الجزيري الآن يخوض فترة إعداد على مرحتلين مع مدرب إسباني في تونس ثم إسبانيا استعدادا للموسم الجديد مع الزمالك".

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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