الاتحاد الفلسطيني يعلن موعد استئناف النشاط الرياضي المحلي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استعداده لاستئناف النشاط الرياضي المحلي في فلسطين.

وكانت النشاط الكروي في فلسطين قد توقف قبل ما يقارب 3 سنوات بسبب هجمات الاحتلات الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن النشاط الرياضي سيعود خلال شهر سبتمبر المقبل بدوري تنشيطي بدون صعود وهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وسيشارك في الدوري فرق من جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وكانت الحرب على غزة قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين إضاغة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.

كما تم تدمير العديد من المنشئات الرياضية الفلسطينة من قبل الاحتلال.

وعلى الرغم من توقف النشاط المحلي، إلا أن منتخب فلسطين كان يشارك بشكل طبيعي في جميع الأعمار السنية بالمنافسات المختلفة على مستوى الرجال والسيدات.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن دوري المحترفين الفلسطيني سيعود بالعام المقبل بجميع درجاته.

وسيتم الكشف عن تفاصيل عودة النشاط والدوري التنشيطي خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء الفعاليات.

ويقام الدوري الفلسطيني من دوريين، الأول بالضفة الغربية وكان جبل المكبر قد توج باللقب المكتمل الأخير، بينما توج خدمات رفح بدوري قطاع غزة.