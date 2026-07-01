تأخر انطلاق مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

خوليان كينيونيس النادي : القادسية المكسيك

وجاءت الأمطار بالخير على منتخب المكسيك الذي لعب شوط أول ممتع حسم فيه المواجهة مبكرا.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

وفشل منتخب الإكوادور في العودة مجددا ليتحول الشوط الثاني لأداء ممل لكن بنتيجة رائعة للمكسيك.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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أمطار الخير

إذا كنت نائما ولم تلحق بمشاهدة مباراة المكسيك ضد الإكوادور والتي كان من المقرر انطلاقها في الرابعة فجرا بتوقيت مصر، فقد تم تأجيلها من الأساس لمدة ساعة كاملة.

في البداية تأخر نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء بجانب إصدار تعليمات بإخلاء المدرجات بسبب سوء الأحوال الجوية مع هطول الأمطار.

وتم تأجيل المباراة لربع ساعة في البداية قبل أن تعلن الإذاعة الداخلية لانطلاق اللقاء في تمام الخامسة فجرا أي بعد ساعة كاملة من موعدها الأصلي.

وجاءت تحذيرات في ملعب المباراة بسبب عاصفة وصواعق رعدية متوقعة.

وتعتبر تلك ثاني مباراة يتم تأجيلها في النسخة الحالية من كأس العالم بسبب سوء الأحوال الجوية بعد مباراة فرنسا أمام العراق.

وجاءت الأمطار بالخير على أصحاب الأرض إذ حسم منتخب المكسيك تأهله إلى ثمن النهائي.

معادلة الرقم القياسي

حقق منتخب المكسيك عددا من الأرقام القياسية بعد تخطيه منتخب الإكوادور في دور الـ 32.

إذ عادل الرقم القياسي لتسجيل الأهداف عقب تسجيل هدفين ضد الإكوادور.

ورفعت المكسيك رصيدها في النسخة الحالية إلى 8 أهداف لتتساوى مع النسخة التهديفية الأفضل والتي كانت بنسخة 1998، وحينها ودع منتخب المكسيك من ثمن النهائي.

وعقب حسم التأهل، يلعب منتخب المكسيك مباراته الخامسة في البطولة أمام الفائز من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن لعب 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى نسخة 1986 والتي أقيمت في المكسيك أيضا ووصل فيها الفريق لربع النهائي.

وبذلك عادل منتخب المكسيك عدد الأهداف الأفضل وعدد المباريات الأكبر في نسخة واحدة ويتبقى له تخطي ثمن النهائي ليعادل تحقيق الإنجاز الأفضل في تاريخ المكسيك ببلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة تاريخيا.

كينيونيس بعد 12 عاما

افتتح منتخب المكسيك سجله التهديفي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2014.

وكان جيوفاني دوس سانتوس آخر من سجل للمكسيك في دور إقصائي عند خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد ضد هولندا.

ومنذ ذلك الهدف لم يسجل منتخب المكسيك مرة أخرى في المرحلة الإقصائية.

ونجح كينيونيس في معاودة التسجيل للمكسيك في الأدوار الإقصائية بعدما افتتح أهداف المباراة ضد الإكوادور.

قانون فينيسيوس

للمرة الثانية في التاريخ يتم اللجوء لتقنية الفيديو لطرد أحد اللاعبين بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع المنافس.

قبل ثواني من نهاية المباراة، دخل هينكابي مدافع الإكوادور في خلاف مع أحد لاعبي المكسيك قبل أن يضع يده على فمه ويتحدث معه.

وبعد اعتراضات من لاعبي المكسيك لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو وبعد إقرار الواقعة عاد ليطرد مدافع الإكوادور.

وكان فيفا قد استحدث ذلك القانون والذي سُمي باسم "قانون فينيسيوس" بعد الواقعة الشهيرة في مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول حماسيا من جانب المكسيك أصحاب الأرض بحثا عن التقدم المبكر.

وباغت مورا دفاعات الإكوادور في الدقيقة الخامسة لكن مرت أعلى العارضة بقليل.

وكاد راؤول خيمينيز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة برأسية رائعة لكن بجوار القائم.

واستمر ضغط المكسيك بحثا عن الهدف وسط اعتماد لاعبي الإكوادور على الهجمات المرتدة.

ونجح كينيونيس في افتتاح التسجيل أخيرا بعد مهارة فردية رائعة وتصويبة قوية في الدقيقة 22 لتسكن شباك الإكوادور.

وبعد أقل من 10 دقائق نجح خيمينيز في إضافة الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وحرم راؤول رانخيل منتخب الإكوادور من تسجيل تقليص الفارق بتسديدة قوية من إينر فالنسيا في الدقيقة 42.

وكان الشوط الأول هو أحد أفضل أشواط دور الـ 32 حتى الآن.

وعلى العكس تماما كان الشوط الثاني أقل في الجودة والفرص.

وحسم منتخب المكسيك بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي بعد الفوز على الإكوادور بهدفين دون مقابل.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.