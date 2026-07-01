كأس العالم - مدرب البوسنة: تصريحات الأمريكيين لا تهمنا.. ولا نحتاج دافعا إضافيا

قلل سيرجي بارباراز مدرب منتخب البوسنة والهرسك من تصريحات الجانب الأمريكي قبل مواجهة الفريقين في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب البوسنة لمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو.

وكان تيم هاوارد حارس منتخب أمريكا السابق قد صرح بأن البوسنة ستواجه اختبارا صعبا، كما أثار تقرير تليفزيوني الجدل قبل تقديم اعتذار لاحقا.

وقال بارباراز خلال المؤتمر الصحفي: "مثل هذه الأمور تحدث يوميا، ولا تمثل أي مشكلة بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن دولة صغيرة، ومن الطبيعي أن نسمع مثل هذه التصريحات".

وواصل "لا نحتاج دافعا إضافيا، نلعب من أجل التأهل وهذا يكفي".

وشدد "منتخب أمريكا هو المرشح للفوز بالمباراة، بالطبع هم المرشحون، يلعبون على أرضهم ويمتلكون لاعبين مميزين".

وأوضح "لا نهتم بوصفنا بالفريق الأضعف، الأهم ما يحدث داخل الملعب".

وتابع "لدينا لاعبون نشأوا في دول مختلفة، وهذا يمنحنا ميزة".

وواصل "نجحنا في دمج ثقافات مختلفة داخل الفريق، وهو ما يفيدنا".

واختتم تصريحاته "نركز فقط على الأداء داخل الملعب، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة البوسنة اليوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو.

وكان منتخب أمريكا قد تأهل متصدرا لمجموعته بعد الفوز على باراجواي وأستراليا، بينما صعدت البوسنة في المركز الثالث.