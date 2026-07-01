كأس العالم – استمرار غياب جيمس وكوانساه عن تدريبات إنجلترا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - رييس جيمس

تلقى منتخب إنجلترا ضربة جديدة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما غاب كل من جاريل كوانساه وريس جيمس عن تدريبات الفريق.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

إنجلترا

وكان كوانساه قد تعرض لالتواء في الكاحل خلال فوز إنجلترا على بنما بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليغادر الملعب ويحل محله جيد سبينس.

أما ريس جيمس، فغاب عن المباراة بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال التعادل السلبي أمام غانا في الجولة الثانية.

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وكان مدرب إنجلترا توماس توخيل قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية لحاق جيمس بمباراة الكونغو الديمقراطية، لكن عدم عودته للتدريبات حتى الآن يجعل مشاركته محل شك كبير.

وأثارت الإصابات المتكررة في مركز الظهير الأيمن تساؤلات حول اختيارات توخيل لقائمة كأس العالم، وسط انتقادات بشأن توازن القائمة.

وقبل انطلاق البطولة، اضطر تينو ليفرامينتو للانسحاب بسبب إصابة في الساق، ليتم استدعاء تريفوه تشالوباه بدلا منه.

وأوضح توخيل أن استدعاء تشالوباه جاء لتدعيم مركز قلب الدفاع، مع الاعتماد على كوانساه وسبينس لتغطية مركزي الظهير.

وشارك سبينس في آخر 10 دقائق من مواجهة كرواتيا كظهير أيسر، وهو المركز الذي لعب فيه مع توتنام خلال معظم الموسم الماضي، قبل أن يبدأ أساسيا في لقاء غانا بالجهة اليسرى، ثم ينتقل إلى الظهير الأيمن بعد إصابة كوانساه.

وقد يلجأ توخيل إلى الدفع بـ سبينس أساسيا في الجبهة اليمنى أمام الكونغو الديمقراطية، أو الاعتماد على إيزري كونسا، مدافع أستون فيلا، الذي أصبح من العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب منذ تولي المدرب الألماني المسؤولية في يناير 2025.

وسبق لكونسا أن خاض أول مباراة دولية له مع إنجلترا في مركز الظهير الأيمن أمام البرازيل عام 2024، ونال وقتها إشادة المدرب السابق جاريث ساوثجيت بعد نجاحه في الحد من خطورة فينيسيوس جونيور.

كأس العالم منتخب إنجلترا رييس جيمس
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