كأس العالم - حارس أستراليا السابق: قادرون على هزيمة مصر.. وقد نلجأ لركلات الترجيح

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

أستراليا

يرى مارك بوسنيتش لاعب أستراليا السابق أن منتخب بلاده قادرعلى تخطي عقبة مصر في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا يوم 3 يوليو ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وقال مارك بوسنيتش حارس أستراليا السابق عبر صحيفة "فوكس سبورتس" الأسترالية: "أعتقد أن أستراليا تملك فرصة حقيقية للفوز. مصر تتفوق علينا بمركزين فقط في التصنيف العالمي، وتمتلك نجمين من الطراز العالمي، هما محمد صلاح، الذي أعتقد أنه يعاني من إصابة ، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. كما يملكون لاعبين مميزين آخرين مثل إمام عاشور".

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وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي يبلغون فيها الأدوار الإقصائية. لكنني أعتقد أن أستراليا تملك فريقا قويا، ولديها فريق شاب ومنظم للغاية".

وأتم تصريحاته "قد تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، لكنني أعتقد أن أستراليا قادرة على الفوز".

ويلتقي المنتخب المصري أمام أستراليا في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 بعد حلوله في المركز الثاني بـ 7 نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا.

أما المنتخب الأسترالي فحل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام باراجواي.

فيما احتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

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