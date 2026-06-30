زد ينهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 23:11

كتب : FilGoal

زد

أتم نادي زد اتفاقه بشأن إقامة معسكره الخارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وجاء الاتفاق على إقامة المعسكر عقب جلسة جمعت سيف زاهر، الرئيس التنفيذي للنادي، مع صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، والتي شهدت الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالمعسكر، بالتعاون مع شركة "سيكسياردز" بقيادة عمرو مرزوق، وهشام مرزوق.

ومن المقرر إقامة المعسكر في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد خبر في الجول - زد يقترب من ضم ياسين الملاح من فاركو خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع الفلسطيني وجدي نبهان خبر في الجول - زد يتقدم بعرض رسمي لضم عز من فاركو

ووجه سيف زاهر الشكر إلى السفير التركي على التسهيلات التي قدمها، كما أشاد بدور الشركة المنظمة في إنهاء جميع الترتيبات اللوجستية، بما يوفر أفضل الأجواء الفنية والإدارية للفريق خلال فترة الإعداد.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر يمثل محطة مهمة في برنامج تجهيز الفريق للموسم الجديد، ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة وتقديم موسم يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وفي السياق ذاته، غادر خالد بيبو، مدير الكرة، وعلي أبو النصر، المدير العام للنادي، إلى تركيا لمعاينة مقر إقامة المعسكر، والاطمئنان على جاهزية الملاعب، ومرافق التدريب، والإقامة، ووسائل التنقل، وكافة الترتيبات التنظيمية، لضمان إقامة المعسكر بأعلى مستوى من الاحترافية.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.

الدوري المصري سيف زاهر نادي زد
نرشح لكم
خالد القماش مديرا فنيا للإسماعيلي.. وفكري الصغير مساعدا تقرير: ناد إماراتي قطع شوطا متقدما لضم حسام عبد المجيد خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا خبر في الجول - الأهلي يوافق على تمديد إعارة العش والساعي للمصري مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم
أخر الأخبار
كأس العالم - يامال: إسبانيا ستفوز بكأس العالم.. ودور المجموعات لا يعني شيئا الآن 4 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) السويد.. بداية المباراة 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر ديسابر: سنقاتل أمام إنجلترا.. ولا نريد أن نكون مجرد سياح 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تعليق حزين من عبد المنعم على إصابته أمام إيران 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رسالة من منتخب إيران إلى مدينة تيخوانا المكسيكية 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - موعد مباراة البرازيل والنرويج في ثمن النهائي 29 دقيقة | في المونديال
لأول مرة في كأس العالم - منتخب مصر يرتدي الزي الأساسي أمام أستراليا 52 دقيقة | في المونديال
زد ينهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد 52 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532230/زد-ينهي-ترتيبات-معسكر-تركيا-استعدادا-للموسم-الجديد