زد ينهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد

أتم نادي زد اتفاقه بشأن إقامة معسكره الخارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وجاء الاتفاق على إقامة المعسكر عقب جلسة جمعت سيف زاهر، الرئيس التنفيذي للنادي، مع صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، والتي شهدت الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالمعسكر، بالتعاون مع شركة "سيكسياردز" بقيادة عمرو مرزوق، وهشام مرزوق.

ومن المقرر إقامة المعسكر في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل.

ووجه سيف زاهر الشكر إلى السفير التركي على التسهيلات التي قدمها، كما أشاد بدور الشركة المنظمة في إنهاء جميع الترتيبات اللوجستية، بما يوفر أفضل الأجواء الفنية والإدارية للفريق خلال فترة الإعداد.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر يمثل محطة مهمة في برنامج تجهيز الفريق للموسم الجديد، ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة وتقديم موسم يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وفي السياق ذاته، غادر خالد بيبو، مدير الكرة، وعلي أبو النصر، المدير العام للنادي، إلى تركيا لمعاينة مقر إقامة المعسكر، والاطمئنان على جاهزية الملاعب، ومرافق التدريب، والإقامة، ووسائل التنقل، وكافة الترتيبات التنظيمية، لضمان إقامة المعسكر بأعلى مستوى من الاحترافية.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.