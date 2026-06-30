برشلونة يعلن اتفاقه مع موناكو بشأن فاتي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - موناكو

أعلن نادي برشلونة وصوله إلى اتفاق مع موناكو الفرنسي بشأن انتقال أنسو فاتي بشكل دائم.

وكان برشلونة قد مدد عقد فاتي حتى يونيو 2028 قبل انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الفرنسي بشرائه مقابل نحو 11 مليون يورو.

وكشف برشلونة مساء اليوم الثلاثاء عن وصوله إلى اتفاق مع موناكو بشأن انتقال أنسو فاتي للنادي الفرنسي.

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الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أوضح في وقت سابق أن أنسو فاتي سينضم إلى موناكو بشكل نهائي، قادما من برشلونة، مقابل 11 مليون يورو.

وأضاف أن برشلونة سيضع بندا في العقد يمكنه من إعادة اللاعب.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب كان يعتقد أنه قادر على شغل دور البديل لرافينيا، كما عول على تدخل وكيله خورخي مينديز لإقناع الإدارة الرياضية بمنحه فرصة جديدة.

لكن تعاقد برشلونة مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون أنهى آمال فاتي في العودة، وأقنعه بأن مكانه خارج مشروع فليك.

ولعب فاتي 30 مباراة مع موناكو وسجل 12 هدفا بجميع المسابقات.

برشلونة موناكو أنسو فاتي
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