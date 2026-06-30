أتلتيكو مدريد يتعاقد مع جريمالدو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع الظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو.

وانضم جيرمالدو إلى أتلتيكو مدري قادما من باير ليفركوزن.

وكشف أتلتيكو مدريد بشكل رسمي عن تعاقد مع جريمالدو حتى صيف 2030.

ويجيد جريمالدو اللعب في مركز الظهير الأيسر، كما يمكنه شغل أدوار الجناح الأيسر ولاعب الوسط.

وبدأ جريمالدو مسيرته في أكاديميات أتلتيكو فالوبونينسي وفالنسيا وبرشلونة، قبل انتقاله إلى بنفيكا في ديسمبر 2015، حيث خاض 303 مباريات، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 66 آخرين، وتوج بـ4 ألقاب دوري برتغالي، و3 كؤوس سوبر، وكأس البرتغال، وكأس الرابطة.

وانتقل إلى باير ليفركوزن في صيف 2023، وخاض معه 145 مباراة، سجل 30 هدفًا وصنع 45، وكان أحد أبرز عناصر الفريق المتوج بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا موسم 2023-2024، إضافة إلى كأس السوبر الألماني، كما بلغ نهائي الدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، تُوج مع منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا تحت 19 عاما عام 2012، وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في نوفمبر 2023، قبل أن يساهم في التتويج ببطولة يورو 2024، ويستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.