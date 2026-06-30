سبورت: محاكمة فيرلان ميندي بسبب كلبه

يمثل الفرنسي فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد، أمام القضاء الإسباني بتهمة التسبب في إصابة قاصر، بعد هجوم أحد كلابه على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في يناير 2023.

فيرلاند ميندي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة سبورت، أحالت محكمة في مدينة ألكوبينداس القضية إلى المحاكمة، فيما تطالب النيابة العامة بتوقيع غرامة قدرها 1200 يورو على اللاعب، بينما تطالب هيئة الادعاء الخاصة بمعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التسبب في الإصابة نتيجة الإهمال الجسيم.

وتعود الواقعة إلى هروب أربعة كلاب مملوكة لميندي من منزله، حيث هاجم أحدها كلبًا من فصيلة "داشهند" تسبب في إصابته بجروح أدت لاحقًا إلى نفوقه، كما تعرض شاب يبلغ من العمر 17 عامًا لعضة في ساقه أثناء محاولته التدخل، فيما أصيب كلب آخر كان برفقته واضطر للخضوع لجراحة.

وأضافت التقارير أن الكلاب الأربعة لم تكن تحمل شرائح تعريف إلكترونية، كما لم تكن مؤمنة أو مطعمة ضد داء الكلب، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا من ميندي بواجب الإشراف والرعاية.

وطالبت النيابة بإلزام اللاعب بدفع تعويضات تبلغ 5660 يورو تقريبًا، بينما رفعت هيئة الادعاء الخاصة قيمة التعويض المطلوب للشاب المصاب إلى 20 ألف يورو، مع 2500 يورو لصاحب الكلب الآخر المصاب.

ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعدًا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة.

صاحب الـ 31 عاما كان قد خضع لعملية جراحية بسبب إصابة عضلية خلال الفترة الأخيرة من الموسم المنقضي.

وشارك ميندي في 9 مباريات فقط خلال الموسم، بينما غاب عن أغلب فتراته بسبب إصابات مختلفة.