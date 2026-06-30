الهلال يطلب ضم زميل نبيل عماد

أرسلت إدارة الهلال عرضًا رسميًا لنظيرتها في النجمة، تطلب به خدمات ناصر الهليل، مدافع الفريق حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن إدارة الأزرق العاصمي تنتظر رد النجمة، تمهيدًا لإكمال المفاوضات مع اللاعب، والاستفادة منه في الموسم الجديد.

وتضع إدارة الهلال عددًا من الخيارات المحلية الأخرى في مركز قلب الدفاع، تحسبًا لتعثر المفاوضات.

فيما يأتي هذا التحرك استجابة لطلب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الذي تضمن تقريره التعاقد مع مدافع محلي.

وبدا الهليل - 26 عامًا - مسيرته في صفوف الطائي 2020، وانتقل بعدها إلى الخليج بنظام الإعارة، ثم العين والجبيل.

قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى النجمة الذي يضم نبيل عماد لاعب منتخب مصر.

وفي الموسم الماضي، لعب الهليل 26 مباراة في مسابقتي الدوري السعودي وكأس الملك، بواقع 1916 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدف وحيد.