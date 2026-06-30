كورييري ديلو سبورت: اتحاد جدة يغري كونتي بـ20 مليون يورو سنويًا

كشفت صحيفة كورييرو ديلو سبورت الإيطالية أن نادي اتحاد جدة السعودي يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنابولي، مقابل 20 مليون يورو سنويًا.

وبحسب التقرير، يبحث الاتحاد عن مدرب جديد بعد إنهاء التعاقد مع سيرجيو كونسيساو، ويضع كونتي كخيار أول لقيادة المشروع الجديد في جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد ترى في كونتي المدرب المثالي بفضل شخصيته الصارمة وقدرته على حصد البطولات خلال فترة قصيرة.

في المقابل، لم يتلق كونتي عرضًا رسميًا حتى الآن، كما أن أولوية المدرب الإيطالي تظل تدريب منتخب إيطاليا، بينما يدرس أيضًا إمكانية انتظار فرصة جديدة في أحد كبار الأندية الأوروبية.

وكان كونتي قد رفض عروضًا مالية ضخمة في السابق لعدم اقتناعه بالمشروع الرياضي، وهو ما قد يجعل قرار انتقاله إلى الدوري السعودي هذه المرة مرتبطًا ليس فقط بالراتب، بل أيضًا بطموح النادي وخطته المستقبلية.

ورحل كونتي عن تدريب نابولي بنهاية الموسم المنقضي.

وخلال موسمين مع نابولي نجح كونتي في التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الأول، والوصول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الثاني.