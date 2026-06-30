كورييري ديلو سبورت: اتحاد جدة يغري كونتي بـ20 مليون يورو سنويًا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - نابولي

كشفت صحيفة كورييرو ديلو سبورت الإيطالية أن نادي اتحاد جدة السعودي يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنابولي، مقابل 20 مليون يورو سنويًا.

وبحسب التقرير، يبحث الاتحاد عن مدرب جديد بعد إنهاء التعاقد مع سيرجيو كونسيساو، ويضع كونتي كخيار أول لقيادة المشروع الجديد في جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد ترى في كونتي المدرب المثالي بفضل شخصيته الصارمة وقدرته على حصد البطولات خلال فترة قصيرة.

أخبار متعلقة:
نابولي يعلن رحيل كونتي بالتراضي دي بروين: سعيد برحيل كونتي.. نمتلك أفكارا مختلفة كونتي يعلن رحيله عن نابولي رومانو: كونتي قرر الرحيل عن نابولي

في المقابل، لم يتلق كونتي عرضًا رسميًا حتى الآن، كما أن أولوية المدرب الإيطالي تظل تدريب منتخب إيطاليا، بينما يدرس أيضًا إمكانية انتظار فرصة جديدة في أحد كبار الأندية الأوروبية.

وكان كونتي قد رفض عروضًا مالية ضخمة في السابق لعدم اقتناعه بالمشروع الرياضي، وهو ما قد يجعل قرار انتقاله إلى الدوري السعودي هذه المرة مرتبطًا ليس فقط بالراتب، بل أيضًا بطموح النادي وخطته المستقبلية.

ورحل كونتي عن تدريب نابولي بنهاية الموسم المنقضي.

وخلال موسمين مع نابولي نجح كونتي في التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الأول، والوصول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الثاني.

اتحاد جدة الدوري السعودي أنطونيو كونتي
نرشح لكم
كأس العالم - طائرة منتخب السعودية تعود بـ8 لاعبين فقط من أصل 29 الشرق الأوسط: استقالة المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي بعد وداع كأس العالم مبكرا.. رئيس الاتحاد السعودي يعلن استقالته من منصبه الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن الرياضية: جيسوس لا يمانع تدريب منتخب السعودية الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إقالة دونيس.. وجيسوس أبرز المرشحين لخلافته كأس العالم - دونيس: لا يمكننا الفوز بهذه الطريقة
أخر الأخبار
الهلال يطلب ضم زميل نبيل عماد 22 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا 30 دقيقة | في المونديال
إنتر يعلن رحيل رباعي الفريق 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - مدافع هولندا: حلمنا باللقب تبدد.. والحظ لم يكن بجانبنا أمام المغرب ساعة | في المونديال
كأس العالم - طائرة منتخب السعودية تعود بـ8 لاعبين فقط من أصل 29 ساعة | في المونديال
كأس العالم - حكيمي: أثبتنا أن ما حدث في مونديال 2022 لم يكن صدفة ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد الخروج من دور الـ32.. ناجلزمان: لن أستقيل 2 ساعة | في المونديال
كورييري ديلو سبورت: اتحاد جدة يغري كونتي بـ20 مليون يورو سنويًا 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532191/كورييري-ديلو-سبورت-اتحاد-جدة-يغري-كونتي-بـ20-مليون-يورو-سنوي-ا