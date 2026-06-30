كأس العالم - رابيو: لن نقع في فخ التهاون.. ودرس سويسرا لا يزال في أذهاننا

شدد أدريان رابيو لاعب وسط منتخب فرنسا على التركيز الشديد قبل مواجهة السويد في دور الـ 32.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة السويد يوم الثلاثاء، بعد التأهل متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة.

وقال رابيو في المؤتمر الصحفي: "الفريق لن يقع في فخ التهاون رغم كونه من المرشحين للفوز باللقب".

وتابع رابيو: "نتعامل مع كل مباراة بجدية، تعلمنا من أخطاء الماضي".

وأوضح "الخروج أمام سويسرا في يورو 2020 كان درسا مهما لنا".

وشدد "قد نجري بعض التعديلات، لأن الأدوار الإقصائية تختلف عن دور المجموعات".

وحذر رابيو من قوة منتخب السويد قائلا: "يمتلكون لاعبين مميزين وخط هجوم قوي".

واختتم رابيو تصريحاته "لن نقلل منهم، وسنتعامل معهم بنفس الجدية".

ويغيب ماركوس تورام عن المباراة بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نجولو كانتي.

ويلعب منتخب فرنسا أمام السويد في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء.

ويصعد المتأهل من مواجهة فرنسا والسويد لمواجهة لملاقاة باراجواي في ثمن النهائي.