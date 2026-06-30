حسم "كف" ياسين بونو تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التغلب على هولندا بركلات الترجيح.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المغرب ضد هولندا، قبل أن يحسم المغرب ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وأهدر منتخب هولندا ثلاث ركلات ترجيح مقابل ركلتين للمغرب، لكن الركلة الحاسمة التي منحت الأفضلية للمغرب جاءت بعد تصدي ياسين بونو على غرار تصديه أمام نيجيريا.

وتقدم منتخب هولندا أولا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72 لكن خطف عيسى ديوب مدافع المغرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 91.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

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كف بونو

أذهل ياسين بونو الجميع خلال ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا في أمم إفريقيا يناير الماضي.

وتصدى بونو بطريقة مذهلة لركلة ترجيح برونو أونيمايتشي وظن البعض أنها كانت بالصدفة ولم تكن مقصودة من حارس المرمى المغربي.

لكن عاد بونو وبنفس الطريقة تصدى لركلة كريسينسيو سامرفيل لاعب هولندا ليقود بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم.

وأثبت بونو أن تصديه أمام نيجيريا لم يكن محض صدفة كما تصور البعض لكنها طريقة جديدة ربما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا في التصدي لركلات الترجيح عن طريق "كف بونو".

غياب هولندي أول

يغيب منتخب هولندا لأول مرة عن التواجد ضمن أفضل 16 منتخبا في كأس العالم.

فمنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 ثم 32 تواجدت الطواحين الهولندية ضمن أفضل 16 منتخبا خلال مشاركاته في كأس العالم.

ويغيب منتخب هولندا في نسخة 2026 للمرة الأولى عن تلك القائمة بعد الخروج من المغرب.

من أجل إيليا

رغم الظروف العصيبة التي يعيشها كودي جاكبو على حد وصفه عبر حسابه الرسمي قبل يومين من مواجهة المغرب، إلا أنه استطاع أن يفتتح التسجيل لبلاده خلال دور الـ 32.

وعانى جاكبو من فقدان ابنه الثاني -إيليا رافائيل- والذي كان من المقرر ولادته في أكتوبر المقبل.

وطالب جاكبو الجميع باحترام خصوصية الأمر خاصة أن عائلته تعيش وقتا عصيبا بسبب هذه الظروف.

مئوية حكيمي

وصل أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب إلى 100 مباراة دولية بقميص المنتخب والتي شهدت إهداره ركلة ترجيح.

ولعب حكيمي مباراة هولندا لتصبح مئويته مع المنتخب.

وبات حكيمي ثاني أكثر لاعب مغربي خوضا للمباريات مع المنتخب بعد نور الدين نايبت.

وخاض نايبت 115 مباراة دولية مع المغرب قبل اعتزال.

ويفصل حكيمي 15 مباراة ليصبح عميد لاعبي منتخب المغرب وأكثرهم خوضا للمباريات الدولية.

تعادل بعد 36 عاما

احتاج ممثل العرب أو إفريقيا 36 عاما للتعادل أمام هولندا في كأس العالم منذ التعادل أمام مصر في نسخة 1990.

وبنفس النتيجة التي تعادلت بها مصر أمام هولندا في نسخة 90 بدور المجموعات، نجح منتخب المغرب في التعادل أيضا ضد هولندا بدور الـ 32 من نسخة 2026 قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وبين التعادلين، تفوق منتخب هولندا ضد منافسيه العرب أو الأفارقة في كأس العالم.

إذ تغلبت الطواحين الهولندية على كل من السعودية والمغرب في نسخة 94 بنتيجة واحدة وهي 2-1.

بينما تفوقت على كوت ديفوار بنفس النتيجة في 2006 وأيضا الكاميرون بنفس النتيجة في 2010.

وفي نسخة 2022 تغلبت هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل وبنفس النتيجة تغلب على قطر.

وكانت آخر مواجهة ضد فرق عربية أو إفريقية، هي فوز هولندا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة هولندية لكن دون أي خطورة على مرمى ياسين بونو في الربع ساعة الأولى.

ونجح منتخب المغرب في السيطرة على الكرة لأقل من 10 دقائق شهدت تهديدا حقيقيا على مرمى فيربروجن حارس هولندا.

وتألق فيربروجن في الدقيقة 20 للتصدي لرأسية نائل العيناوي ومنع هدفا محققا.

وبعد أقل من دقيقة تصدى فيربروجن مجددا لكن بعد تسديدة قوية من حكيمي.

وباغت منتخب هولندا دفاعات المغرب في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من فان دي فين من خارج منطقة الجزاء لكن تألق بونو وحولها لركنية.

وفشل إسماعيل صيباري في إنهاء الشوط بتقدم المغرب في الدقيقة 51 بعد عرضية رائعة مرت من فيربروجن لكن فشل صيباري في اللحاق بها وإسكانها داخل الشباك.

بدأ الشوط الثاني بشكل مغاير وسط سيطرة تامة من لاعبي المغرب.

وكاد حكيمي أن يسجل الأول بتسديدة رائعة في الدقيقة 52 لكن تصدت العارضة بنجاح.

واستغل منتخب هولندا فترة الراحة، ووصلت الكرة إلى جاكبو في الدقيقة 72 بعد تمريرة سامرفيل وحولها سهلة داخل شباك بونو.

وتراجع منتخب هولندا للدفاع مع هيمنة تامة من منتخب المغرب لإدراك التعادل.

واقتنص عيسى ديوب التعادل لمنتخب المغرب برأسية رائعة متفوقا على فيرجيل فان دايك في الدقيقة 91.

وفي الشوطين الإضافيين كاد سفيان رحيمي أن يقتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 97 لكن تصدى فيربروجن بإنقاذ خرافي.

ركلات الترجيح

بعدما حسم التعادل المواجهة تم اللجوء لركلات الترجيح والتي لم تخلو من الإثارة مثلما حدث في المباراة.

وتقدم منتخب هولندا بعد الركلة الأولى إذ سجل تيون كومبينيرس بينما أهدرها نائل العيناوي في العارضة.

وعاد التعادل سريعا بعدما سدد البديل كلويفرت في القائم الأيمن لبونو، وأدرك رحيمي التعادل بغرابة إذ تصدى فيربروجن للكرة لكن ارتطمت بقدمه وسكنت الشباك.

واستمر التعادل في الركلة الثالثة بعد تسجيل كل من فيجورست وشمس الدين الطالبي.

وأهدر تيمبر بغرابة الركلة الرابعة، لكن لم يستغلها منتخب المغرب بعدما سدد حكيمي الكرة في القائم.

وحسمت الركلة الخامسة المباراة، عندما تصدى "كف" بونو لتسديدة سامرفيل بينما حسم صيباري المباراة بتسديدة ناجحة.

ويتأهل منتخب المغرب لمواجهة كندا في ثمن النهائي مساء السبت المقبل في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.