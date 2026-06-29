حقق منتخب البرازيل فوزا صعبا على اليابان بهدفين مقاب هدف في مباراة أقيمت على ملعب إن أر جي بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

سجل ثنائية البرازيل في المباراة كل من كاسيميرو وجابرييل مارتينيلي، بينما أحرز كاشيو سانو هدف اليابان.

وتأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ 16 ليكون ثاني منتخب تأهل لذلك الدور عقب كندا التي فازت على جنوب إفريقيا.

النهاية التي لم تعرض

أكثر ما تحدث عنه الناس قبل أيام من المباراة كان مسلسل كابتن ماجد الشهير لكرة القدم.

حينها كان كابتن ماجد قائدا لمنتخب اليابان وتمكن من تحقيق إنجازا بالجزء الأخير وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

في الحلقة الأخيرة كان منتخب اليابان سيواجه البرازيل، ولذلك شبه محبين كرة القدم المباراة بالحلقة الأخيرة من مسلسل كابتن ماجد.

ولكن في الحلقة الأخيرة، النهاية كانت بانطلاق المباراة ولم نعرف من حقق الفوز بالمونديال تاركين النهاية مفتوحة، ولكن الواقع أظهر أن النهاية كانت ربما ستكون حزينة بهزيمة بطل المسلسل ومنتخب اليابان ضد البرازيل الأقوى في العالم بذلك الوقت، ولذلك ربما كانت نهاية تلك المباراة هي النهاية الواقعية التي لم تعرض للمسلسل.

هدف كاسيميرو جعله ثاني أكبر لاعب سنا يسجل للبرازيل في تاريخ كأس العالم بعمر 34 عاما و126 يوما وخلف بيبيتو الذي سجل بعمر 34 عاما و137 يوما.

التشكيل

بدأ منتخب البرازيل المباراة بثلاثي هجومي مكون من رايان وماتيوس كونيا وفينيسيوس جونيور، بينما لعب تاكيهيرو تومياسو في دفاع اليابان.

فينيسيوس جونيور يقود هجوم البرازيل، وجونيا إتو يقود هجوم اليابان في مباراة دور الـ32 #في_المونديال 📋 pic.twitter.com/NrS5WaJN4u — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

أحداث المباراة

البرازيل ضغطت مبكرا لتسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وبالدقيقة 29 وعكس سير المباراة، استغل سانو خطأ من دانيلو في التمريرة لينطلق ويسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الشباك محرزا التقدم لليابان.

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هدف سانو في مرمى البرازيل 💥pic.twitter.com/R5qpMI91Qz — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

واستمر الوضع كما هو عليه بضغط دون خطورة للبرازيل حتى نهاية الشوط.

في الشوط الثاني أدرك منتخب البرازيل أن العرضيات ستكون هي الأخطر على مرمى اليابانيين.

وبالدقيقة 51 كاد برونو جيماريش أن يسجل برأسية ولكن الحارس سوزوكي تألق في التصدي.

وبعد دقيقتين كاد كاسيميرو أن يسجل برأسية هو الآخر ولكن كرته ارتدت من رأس المدافع ثم رأس الحارس.

وفي الدقيقة 55 أسفرت الرأسيات عن الهدف أخيرا عن طريق كاسيميرو الذي استغل عرضية من جابرييل ميجاليس.

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رأسية كاسيميرو في شباك اليابان ⚽pic.twitter.com/tS1XjZoxAL — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

وكاد فينيسويس أن يسجل بطريقة رائعة بالدقيقة 58 بعدما مر من أكثر من مدافع، ولكن سوزوكي تألق ومنع الكرة من دخول الشباك بمساعدة القائم.

استمر ضغط البرازيل حتى نهاية المباراة، وفي الدقيقة 95 سجل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز بعد تمريرة من برونو جيماريش داخل منطقة الجزاء ليستلم ويسدد في الشباك ويقود فريقه لتحقيق الفوز.

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هدف مارتينيلي القاتل في مرمى اليابان ⚽pic.twitter.com/WqkFL5b6vd — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2026

وسيلعب منتخب البرازيل في دور الـ 16 ضد الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار.