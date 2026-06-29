خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 20:17

كتب : عمرو نبيل

كريم الديب - الزمالك - الاتحاد السكندري

أتم نادي زد الاتفاق مع كريم الديب على الانضمام للفريق في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

كريم الديب

النادي : الاتحاد السكندري

زد
الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن كريم الديب اتفق مع زد على التوقيع لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري.

وقضى كريم آخر 3 مواسم له مع الاتحاد السكندري.

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ولعب كريم الديب البالغ من العمر 31 عاما في عدة أندية مصرية مثل طنطا والمقاولون ورجاء مطروح والإسماعيلي.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.

الاتحاد السكندري زد الدوري المصري كريم الديب
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