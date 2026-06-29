ذا أثلتيك: سندرلاند يرفض عرض تشيلسي لضم تشاكا

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

رفض نادي سندرلاند عرضا من تشيلسي لضم لاعب وسط الفريق جرانيت تشاكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويشارك تشاكا رفقة منتخب سويسرا في كأس العالم 2026.

وعرض تشيلسي 8 ملايين جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات تشاكا، وجمعه مع مدربه السابق تشابي ألونسو.

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وذكرت شبكة ذا أثلتيك، أن سندرلاند لا ينوي الموافقة على رحيله.

وأبلغ تشيلسي بأنه لن يتم النظر في أي عروض أخرى، وأن على جميع الأطراف احترام بنود العقد.

وسبق أن تدرب تشاكا مع ألونسو مدرب تشيلسي الحالي، أثناء قيادته لفريق باير ليفركوزن.

ونجح ليفركوزن وقتها في وجود تشاكا وألونسو في الفوز بثنائية الدوري والكأس الألمانيين، والتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وشارك تشاكا 33 عاما، مع سندرلاند في 36 مباراة مسجلا هدفا وصنع 6 آخرين.

وانضم تشاكا إلى سندرلاند الموسم الماضي قادما من باير ليفركوزن في صفقة قدرت بـ 17.5 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، وتوليه شارة قيادة الفريق.

ونجح سندرلاند في الحصول على المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لبطولة أوروبية لأول مرة منذ 53 عاما.

ويغيب تشيلسي عن المنافسات القارية الموسم المقبل بعد احتلاله المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويرتبط تشاكا بعقد مع سندرلاند مستمر حتى يونيو 2028.

ويستعد تشاكا لقيادة سويسرا في مواجهة الجزائر في دور الـ 32 بكأس العالم يوم الجمعة المقبل.

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