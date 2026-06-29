متحف كأس العالم - قناع نيمار

شارك البرازيلي نيمار جونيور في مباراة منتخب بلاده أمام أسكتلندا في الجولة الأخيرة لحساب دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وبعد أن أبعدته الإصابة عن أول مواجهتين أمام المغرب، وهايتي، عاد الدولي البرازيلي للمشاركة في الدقيقة 76 خلال مواجهة أسكتلندا.

وتعد تلك المشاركة الرابعة لنيمار في كأس العالم بعد نسخ 2014 في البرازيل، و2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وودع المنتخب البرازيلي من الدور نصف النهائي في النسخة التي استضافها 2014 خلال النسخ الثلاث السابقة من الدور ربع النهائي.

وفي نسخة 2014 تعرض نيمار لإصابة قوية في الدور ربع النهائي أمام كولومبيا بكسر في الفقرة القطنية الثالثة في عموده الفقري.

وارتدت جماهير البرازيل أقنعة على شكل وجه نيمار في نصف نهائي كأس العالم 2014 دعما لنجمها بعد الإصابة التي كادت أن تنهي مسيرته في الملاعب.

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