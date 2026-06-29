يواصل منتخب كندا أحلامه في كأس العالم وتأهل إلى دور الـ 16 بفضل هدف قاتل أمام جنوب إفريقيا في أولى مباريات دور الـ 32 من كأس العالم.

سجل هدف اللقاء ستيفن أوستاكيو.

وأصبح منتخب كندا أول مستضيف لكأس العالم يلعب خارج أرضه بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف سويسرا.

ولأول مرة تصل كندا إلى دور الـ 16 من كأس العالم إذ توقف مشوارها من قبل عند عقبة دور المجموعات.

وأصبح منتخب كندا أول فريق يخوض أول مباراة إقصائية له في كأس العالم ويحقق الفوز بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

واستضاف ملعب سوفي ستيديوم في لوس أنجلوس اللقاء الذي أداره البرتغالي جواو بيينيرو تحكيميا.

وسيلتقي منتخب كندا مع الفائز من مباراة هولندا ضد المغرب يوم السبت المقبل 4 يوليو في الثامنة مساءً بأولى مباريات دور الـ 16.

أحلام كندا تحققت عن طريق "اللاعب الحلم" لأي مدرب.

ستيفن أوستاكيو لاعب الوسط وصفته صحيفة "ذا جارديان" من قبل بأنه بارع في اختراق منطقة الجزاء، وبناء الهجمات، والدفاع في العمق، وحتى قلب الدفاع لذلك فهو حلم كل مدرب.

وقبل كأس العالم 2022 في قطر صرّح لاعب الوسط آنذاك "كأس العالم حلم أصبح حقيقة. ما سنقدمه في هذه البطولة سيُغير نظرة الناس إلينا في كأس العالم 2026. نسعى هنا لبناء إرثٍ قيّم لشباب كندا، فنحن نلعب من أجلهم ومن أجل الجيل القادم من اللاعبين، أنا لا أذهب إلى كأس العالم لمشاهدة الآخرين يلعبون، أنا ذاهب إلى هناك للفوز".

والآن أوستاكيو يقود كندا إلى فوز وتأهل تاريخي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 ومواصلة الأحلام.

ولأن أوستاكيو حلم كل مدرب، فلاعب الوسط البالغ 29 عاما كان أول من سدد لكندا في الدقيقة 7 وآخر من سدد في الدقيقة 90+2 فسكنت كرته الشباك.

وكان ثاني أكثر لاعب تمريرا للكرة بـ 43 تمريرة صحيحة من 50 بنسبة دقة 90% وثالث من فاز بصراعات برصيد 5 مرات من أصل 9، وثاني أكثر لاعب أكمل تدخلات دفاعية ناجحة.



























التشكيل

عاد أوستاكيو إلى تشكيل كندا رفقة مويس بومبيتو بعد غياب الثنائي عن لقاء سويسرا الذي خسرته كندا 2-1 في ختام دور المجموعات، فيما بدأ ألفونسو ديفيز من على مقاعد البدلاء رغم تصريح جيسي مارش بجاهزية اللاعب.

في المقابل بدأ تيبوهو موكوينا في وسط جنوب إفريقيا ضمن تغيير وحيد في تشكيل هوجو بروس.

وصف المباراة

ظل الشوط الأول هادئا رغم محاولات كلا الفريقين، إلا أن افتقاد اللمسة الأخيرة حال دون أن ترتفع أصوات الجماهير في المدرجات.

وفي الدقيقة 42 جاءت أول فرصة حقيقية، ركنية ثم رأسية أبعدها أوبيري موديبا مدافع جنوب إفريقيا من على خط المرمى ثم تألق رونوين ويليامز في منع متابعة جوناثان ديفيد.

وبعد 3 دقائق طالب لاعبو كندا بالحصول على ركلة جزاء وانتظر الحكم قرار تقنية الفيديو والتي أعلنت عدم وجود ركلة جزاء لكندا لينتهي الشوط الأول سلبيا.

حاول لاعبو المنتخبين في الشوط الثاني تطبيق المبادرة الهجومية بحثا عن الفوز.

في الدقيقة 62 مرت تصويبة مدوية من أبوليس بجوار القائم الأيسر لمرمى كندا.

وبعد 3 دقائق انفرد تاني أولويسي وسدد كرة أبعدها ويليامز وشتتها المدافع قبل متابعة جوناثان ديفيد للكرة لتتحول لركنية.

حاول بروميس ديفيد في الدقيقة 70 بتصويبة أرضية قوية لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومنع ويليامز تقدم كندا بالتصدي لتصويبة جوناثان ديفيد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

هدأت المباراة بعض الشيء، وتصدى ماكسيم كريبو حارس كندا لتصويبة ضعيفة بعيدة المدى على مرتين.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة انتهت، أطلق أوستاكيو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يمين ويليامز سكنت الشباك في الدقيقة 90+2 معلنة تأهل كندا ومواصلة حلمها في كأس العالم.