انتهت كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) كندا.. فوز قاتل

الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - كندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد كندا في أولى مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء هولندا ضد المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: جووووول أوستاكيو بتصويبة قوية من خارج الـ 18 يسجل هدف التقدم لكندا

ق 85: كريبو يتصدى لتصويبة قوية على مرتين

ق 78: ويليامز يعود للتألق من جديد

ق 75: مشاركة ألفونسو ديفيز لأول مرة في البطولة

ق 65: رونوين ويلياكمز يتصدى لفرصة تاني والدفاع يشتت الكرة قبل أن تصل للمرمى

ق 62: تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم من لاعب جنوب إفريقيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: مطالبات بركلة جزاء لكندا

ق 42: تشتيت من على خط المرمى من موديبا ثم ويليامز يتصدى ببراعة لمتابعة لاعب كندا

بداية اللقاء

كندا جنوب إفريقيا كأس العالم
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