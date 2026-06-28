مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد مباريات دور الـ32 من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتقام مباراة واحدة من دور الـ32 على أن تستكمل مباريات الدور غدا الإثنين.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباراة اليوم الأحد، والقنوات الناقلة.

يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكندي في أولى مباريات دور الـ32 في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل جنوب إفريقيا كوصيف المجموعة الأولى، وكذلك كندا وصيف المجموعة الثانية.

وتنقل المباراة عبر باقة قنوات بي إن سبورت ماكس الناقل الحصري لكأس العالم في الشرق الأوسط.

لمتابعة مواعيد وملاعب وحكام كل المباريات والقنوات الناقلة من هنا.

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