تشكيل كأس العالم - ميرينو يقود وسط إسبانيا.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي

السبت، 27 يونيو 2026 - 01:27

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد السعودية

عاد ميكيل مورينو إلى تشكيل إسبانيا الأساسي للمرة الأولى في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026.

وستلعب المباراة على ملعب جوادالاخارا في المكسيك وتنطلق المباراة في تمام الثالثة صباح يوم السبت بتوقيت القاهرة.

وأعلن لويس دي لا فوينيتي مدرب إسبانيا عن تشكيل المنتخب الذي سيخوض مباراة الأوروجواي لتأمين صدارة المجموعة.

أخبار متعلقة:
تقرير: صدام بين اللاعبين والمدرب.. توتر حاد في معسكر أوروجواي قبل مواجهة إسبانيا كأس العالم - مؤتمر بييلسا: نواجه إسبانيا كأنها نهائي ويامال مصدر الخطورة كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي كأس العالم - جراهام أرنولد: سنواجه فرنسا بنفس عقليتنا ضد إسبانيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ماركوس يورينتي - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.

الوسط: بيدري - رودري - ميكيل ميرينو.

الهجوم: أليكس بايينا - ميكيل أويارزبال - لامين يامال.

تشكيل أوروجواي الرسمي لمواجهة إسبانيا

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: سيباستيان كاسيريس - غييرمو فاريلا - ماتياس أوليفيرا.

الوسط: مانويل أوجارتي - رودريجو بينتانكور - فيديريكو فالفيردي - أجوستين كانوبيو.

الهجوم: ماكسي أراوخو – داروين نونيز - خوان مانويل سانابريا.

كأس العالم منتخب إسبانيا منتخب أوروجواي
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم - مندش أساسي لأول مرة مع السعودية.. ومينديز يقود كاب فيردي كأس العالم - بابي جاي: سعيد بثنائيتي.. وننتظر تحديد مصيرنا كأس العالم - بعد تسجيل هاتريك.. ديمبيلي رجل مباراة فرنسا والنرويج كأس العالم - مدرب فرنسا: حققنا المطلوب أمام النرويج.. وفي انتظار ديشامب كأس العالم - بعد تأهل النرويج.. 5 مواجهات تحدد طرفيها في دور الـ 32 كأس العالم – بتسجيله هدفين وصناعة آخر.. بابي جاي رجل مباراة السنغال والعراق مش مهم إرباك الحسابات
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - مندش أساسي لأول مرة مع السعودية.. ومينديز يقود كاب فيردي 20 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - ميرينو يقود وسط إسبانيا.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي 47 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - علي جبر يتمم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر 51 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - بابي جاي: سعيد بثنائيتي.. وننتظر تحديد مصيرنا 58 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد تسجيل هاتريك.. ديمبيلي رجل مباراة فرنسا والنرويج ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب فرنسا: حققنا المطلوب أمام النرويج.. وفي انتظار ديشامب ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد تأهل النرويج.. 5 مواجهات تحدد طرفيها في دور الـ 32 ساعة | في المونديال
كأس العالم – بتسجيله هدفين وصناعة آخر.. بابي جاي رجل مباراة السنغال والعراق ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531961/تشكيل-كأس-العالم-ميرينو-يقود-وسط-إسبانيا-وفالفيردي-أساسي-مع-أوروجواي