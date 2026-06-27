تشكيل كأس العالم - ميرينو يقود وسط إسبانيا.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي

عاد ميكيل مورينو إلى تشكيل إسبانيا الأساسي للمرة الأولى في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026.

وستلعب المباراة على ملعب جوادالاخارا في المكسيك وتنطلق المباراة في تمام الثالثة صباح يوم السبت بتوقيت القاهرة.

وأعلن لويس دي لا فوينيتي مدرب إسبانيا عن تشكيل المنتخب الذي سيخوض مباراة الأوروجواي لتأمين صدارة المجموعة.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ماركوس يورينتي - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.

الوسط: بيدري - رودري - ميكيل ميرينو.

الهجوم: أليكس بايينا - ميكيل أويارزبال - لامين يامال.

تشكيل أوروجواي الرسمي لمواجهة إسبانيا

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: سيباستيان كاسيريس - غييرمو فاريلا - ماتياس أوليفيرا.

الوسط: مانويل أوجارتي - رودريجو بينتانكور - فيديريكو فالفيردي - أجوستين كانوبيو.

الهجوم: ماكسي أراوخو – داروين نونيز - خوان مانويل سانابريا.