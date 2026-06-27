كأس العالم – بتسجيله هدفين وصناعة آخر.. بابي جاي رجل مباراة السنغال والعراق

السبت، 27 يونيو 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

بابي جاي

حصد بابي جاي جائزة رجل المباراة المقدمة من فيفا، وذلك عقب تألقه خلال مواجهة منتخب السنغال أمام منتخب العراق.

وحقق السنغال انتصارا كبيرا بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وسجل بابي جاي هدفان وصنع آخر في 33 دقيقة لعب فقط بعد نزوله الشوط الثاني.

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وجائت احصائيات بابي جاي كالتالي:

سجل: هدفان

صنع: هدف

تمريرات دقيقة: 43\48

تمريرات في وسط ملعب المنافس: 38\42

وسجل خماسية السنغال كل من حبيب ديارا، وإسماعيلا سار، وبابي جاي هدفين، وإلمان نداي.

وبهذا الانتصار أصبح منتخب السنغال من أفضل المنتخبات التي حققت رصيد 3 نقاط في انتظار مصيرها مع باقي المباريات لمعرفة هل سيتأهل كأفضل 8 ثوالث في المجموعات.

بابي جاي منتخب السنغال كأس العالم
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