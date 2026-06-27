اقتنص منتخب فرنسا صدارة المجموعة التاسعة بعد الفوز الكبير أمام النرويج بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة والأخيرة.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، كثاني منتخب حقق الفوز في مبارياته الثلاث بعد المكسيك متصدر المجموعة الأولى.

وتوقف رصيد منتخب النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

أحرز أهداف فرنسا، عثمان ديمبيلي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 7، و20، و32، فيما اختتم أهداف الديوك ديزيري دوي في 90+4.

فيما أحرز ثيلو أسجارد هدف النرويج الوحيد في الدقيقة 21.

كما أهدر ستراند لارسن مهاجم النرويج ضربة جزاء في الدقيقة 50، تصدى لها الحارس مايك ماينان.

وبتلك الثلاثية يصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب يسجل 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بكأس العالم منذ 32 عامًا.

كما بات ديمبيلي ثالث لاعب فرنسي يسجل هاتريك في كأس العالم، بعد جوست فونتين ضد باراجواي وألمانيا عام 1958، وكيليان مبابي ضد الأرجنتين 2022، وعثمان ديمبيلي ضد النرويج عام 2026.

وبدأ منتخب النرويج المباراة بـ 10 تبديلات في تشكيل الفريق، كرابع منتخب في التاريخ يجري +10 تبديلات في التشكيلة الأساسية في مباراة بكأس العالم.

وسبقت النرويج منتخبات إسبانيا عام 2006 (11 تغيير ضد السعودية)، وبلجيكا عام 2018 (10 تبديلات ضد اليابان)، والبرازيل عام 2022 (10 تبديلات ضد كوريا الجنوبية).

فيما تمسك منتخب فرنسا بقيادة جاي ستيفان مساعد ديشامب الذي تولى مسؤولية الفريق، تعويضا لديديه ديشامب الذي سافر إلى فرنسا لوفاة والدته.

وأعلن ستوله سولباكن مدرب النرويج قبل المباراة: "يجب أن نكون أذكياء، أكثر من أن نكون طموحين أكثر من اللازم".

فيما صرح إرلينج هالاند نجم النرويج الذي غاب عن المباراة، بأنه لا يهتم بمباراة فرنسا كثير بعد ضمان التأهل للدور التالي.

المنافس المقبل

وينتظر منتخب فرنسا أحد ثوالث المجموعات الرابعة أو السادسة، أو السابعة.

وفي طريق فرنسا في دور الـ 16 منتخب ألمانيا.

فيما يواجه منتخب النرويج منافسه كوت ديفوار، في دور الـ 32، في نفس طريق البرازيل أمام اليابان.

التشكيل:

النرويج:

إيجيل سيلفيك - ليو أوستيجارد - فريدريك بيوركان - هنريك فالشينر - باتريك بيرج - فريدريك أورسنيز - كريستيان ثورستفيدت - ثيلو أسجارد - أندرياس شيلدروپ - أوسكار بوب - يورجن ستراند لارسن

فرنسا:

مايك ماينان - جول كوندي - ماكسنس لاكروا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - مانو كوني - أوريلين تشواميني - عثمان ديمبيلي - مايكل أوليس - ديزيري دوي - كيليان مبابي

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح ضحايا زلزال فنزويلا.

وشن منتخب فرنسا، هجمات من الدقيقة الأولى، فانطلق كيليان مبابي في الثانية 20 وسدد ولكن كرته اصطدمت بالعارضة لتمنع الهدف الأول.

وفي الدقيقة 4، انطلق ديمبيلي الجانب الأيمن ليمرر إلى كوندي داخل منطقة الجزاء الذي بدوره مررها إلى مبابي على حدود منطقة الجزاء ليسدد ولكن الحارس النرويجي يتألق.

وجاء أول الأهداف في الدقيقة 7، عن طريق عثمان ديمبيلي من تسديدة صاروخية في شباك النرويج.

هدف عثمان ديمبلي الأول في شباك النرويج ⚽️🔥pic.twitter.com/tnLdc0FlMc — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2026

وجاء أول تهديد للنرويج في الدقيقة 14 بكرة عرضية تسلمها ستراند لارسن داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكنه ذهبت أعلى العارضة.

ونجح ديمبيلي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

هدف عثمان ديمبلي الثاني في شباك النرويج ⚽️🚀pic.twitter.com/kUxMKV54yK — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2026

وبعد تنفيذ لاعبو النرويج ضربة البداية، ومن خلال 3 تمريرات نجح ثيلو أسجارد في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 21.

واصل لاعبو فرنسا في شن الهجمات على مرمى النرويج، ونجح ديمبيلي في تسجيل ثالث أهدافه في المباراة في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة بيسراه في الزاوية البعيدة لحارس النرويج.

عثمان ديمبلي يسجل هاتريك في شباك النرويج pic.twitter.com/XdpIFANMPx — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2026

وتألق حارس النرويج أمام ديزيري دوي في الدقيقة 42 الذي حاول المرور منه لينجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني، نال منتخب النرويج ضربة جزاء في الدقيقة 49، سددها ستراند لارسن، ولكن تصدى لها ماينان ليحافظ على مرماه من تقليص الفارق.

هدأ إيقاع المباراة، وسط عدم اهتمام من لاعبي النرويج، وعدم إدخال نجوم الصف الأول.

وسدد كيليان مبابي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس النرويج بقليل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح ديزيري دوي في إضافة الهدف الرابع، لتنتهي المباراة 4-1.



















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