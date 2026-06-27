أمطر منتخب السنغال شباك العراق بخماسية مقابل لا شيء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات الخاصة بالمجموعة التاسعة.

وسجل خماسية السنغال كل من حبيب ديارا، وإسماعيلا سار، وبابي جاي هدفين، وإلمان نداي.

وبهذا الانتصار أصبح منتخب السنغال من أفضل المنتخبات التي حققت رصيد 3 نقاط في انتظار مصيرها مع باقي المباريات لمعرفة هل سيتأهل كأفضل 8 ثوالث في المجموعات.

إرباك الحسابات

وبهذا الانتصار الكبير أصبحت حسابات التأهل بين كوريا الجنوبية والسنغال واسكتلندا أصحاب المركز الثالث بثلاث نقاط غير مستقرة خاصة لكوريا واسكتلندا وصارت الأمور لصالح السنغال من أجل التأهل للدور المقبل في انتظار نتائج المباريات الآخرى لتحديد المصير.

التشكيل

أجرى باب ثياو تغيير في حراسة المرمى بسبب إصابة إدوارد ميندي وشارك بدلا منه موري دياو، وقاد هجوم العراق أحمد قاسم بدلا من أيمن حسين المصاب.

وصف المباراة

دخل المنتخب السنغال المباراة بحماس كبير وسدد إدريس جانا جاي كرة صاروخية اصطدمت في مدافع العراق الذي أنقذ مرماه في الدقيقة 3.

وسجل حبيب ديارا هدف السنغال الأول برأسية مميزة سكنت شباك العراق مبكرا في الدقيقة 4.

وخرج ريبين سولاكا مطرودا في المباراة بالدقيقة 13 بعدما عرقل ساديو ماني وهو في وضعية انفراد بالمرمى.

وتصدى حارس العراق لفرصة خطيرة من إسماعيلا سار في الدقيقة 54.

وسجل سار الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الدقيقة 55 مستغلا مجهود لامين كامارا الفردي والذي أعطى الكرة لسار ووضعها في الشباك.

وتجاوز سار بذلك رقم الراحل بابا بوبا ديوب، الذي كان يتصدر القائمة برصيد 3 أهداف، ليكتب نجم السنغال اسمه في سجلات التاريخ خلال مشاركات بلاده في كأس العالم.

وصنع سار الهدف الثالث للسنغال والذي سجله بابا جاي في الدقيقة 59 بتسديدة قوية سكنت شباك العراق.

وأصبح إسماعيلا سار أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراة واحدة بكأس العالم.

وسجل جاي هدفه الثاني والرابع للسنغال في الدقيقة 72.

واختتم إلمان نداي خماسية السنغال في الدقيقة 82 بعد نزوله بدقائق بسيطة.

ليحقق منتخب السنغال أكبر انتصار في تاريخ المنتخبات الإفريقية في كأس العالم وينتظر نتائج المجموعات الآخرى لمعرفة مصيره في الصعود للدور المقبل.