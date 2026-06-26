تشكيل كأس العالم - مساعد ديشامب يجري 4 تبديلات في فرنسا.. والنرويج بالبدلاء

أجرى جاي ستيفان، مساعد ديشامب، ومدرب فرنسا المؤقت أمام النرويج، 4 تبديلات في تشكيل الديوك.

ويلتقي منتخبا النرويج وفرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة التاسعة في كأس العالم.

ويقود ستيفان منتخب فرنسا في مباراة الليلة بدلا من ديشامب الذي اضطر للعودة إلى فرنسا، بسبب وفاة والدته.

وعلى الجانب الآخر، قرر ستوله سولباكن مدرب النرويج، 9 تبديلات في تشكيل منتخب بلاده، حيث قرر الإبقاء على إرلينج هالاند، وألكسندر سورلوث على مقاعد البدلاء.

وأجرى منتخب فرنسا 4 تبديلات بالدفع بـ ماكسنس لاكروا بدلا من ساليبا، مع عودة ثيو هيرنانديز للتشكيل الأساسي بدلا من لوكاس دين.

كما دفع بـ تشاوميني بدلا من رابيو الذي لعب أول مباراتين أساسي، وكذلك عاد ديزيري دوي للتشكيل الأساسي بعدما بدأ مباراة السنغال، بدلا من برادلي باركولا الذي لعب مباراة العراق.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ماكسنس لاكروا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: مانو كوني - أوريلين تشواميني

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليس - ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

أما تشكيل النرويج فجاء كالتالي:

الحارس: إيجيل سيلفيك

الدفاع: ليو أوستيجارد - فريدريك بيوركان - هنريك فالشينر

الوسط: باتريك بيرج - فريدريك أورسنيز - كريستيان ثورستفيدت - ثيلو أسجارد - أندرياس شيلدروپ - أوسكار بوب

الهجوم: يورجن ستراند لارسن

وضمن منتخبا فرنسا والنرويج التأهل عن المجموعة التاسعة بعد فوزهما في أول مباراتين أمام السنغال والعراق.

ولكن يتفوق منتخب فرنسا بفارق الأهداف، وبالتالي التعادل يكفل له صدارة المجموعة.

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