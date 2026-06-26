تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

يقود أحمد قاسم هجوم العراق في غياب أيمن حسين بسبب الإصابة في المباراة المصيرية أمام السنغال في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب تورنتو في كندا وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن جراهام أرنولد مدرب العراق عن التشكيل الرسمي للمنتخب لمواجهة السنغال في المباراة المصيرية من أجل التأهل لدور الـ32.

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وجاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: ريبين سولاكا - أكام هاشم - ميرخاس دوسكي - فرانس بوتروس.

الوسط: إبراهيم بايش - زيدان إقبال - أمير العماري.

الهجوم: علي الحمادي - أحمد قاسم - علي جاسم.

تشكيل السنغال الرسمي لمواجهة العراق

حراسة المرمى: موري دياو.

الدفاع: عبدولاي سيك - إسماعيل جاكوبس - كريبين دياتا - موسى نياخاتي.

الوسط: إدريسا جانا جييه - لامين كامارا - حبيب ديارا.

الهجوم: ساديو ماني - إبراهيم مباي - إسماعيلا سار.

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