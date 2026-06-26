"كم عانت هذه البلاد".. إبراهيموفيتش يتمالك دموعه بعد تأهل البوسنة

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 18:13

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

تمالك زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد السابق، دموعه، بعد تأهل البوسنة والهرسك إلى دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

وتجاوز منتخب البوسنة دور المجموعات بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الأصول البوسنية، في تحليله للمباراة عبر قناة فوكس "هذا هو جوهر كرة القدم، وخاصة بالنسبة للبوسنة، كم عانت هذه البلاد. رؤية هذه السعادة تثير مشاعري."

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وأضاف "هذه هي جذور والدي، ومجرد رؤية 70 ألف مشجع يغنون، أمر يؤكد أن جماهير البوسنة قد فازت بالفعل بكأس العالم."

وأتم "أشعر بسعادة وفخر كبيرين لرؤيتهم يتأهلون من دور المجموعات."

ونجح منتخب البوسنة في الفوز بالجولة الأخيرة بالمجموعات أمام قطر بنتيجة 3-1.

ويلتقي منتخب البوسنة أمام متصدر المجموعة الرابعة، الولايات المتحدة الأمريكية، في دور الـ 32.

ويحل منتخب البوسنة في التصيف 62 عالميا الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو أدنى تصنيف لمنتخب أوروبي في كأس العالم.

وتأهل منتخب البوسنة لكأس العالم بعد الفوز أمام إيطاليا بركلات الترجيح في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

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إبراهيموفيتش البوسنة
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