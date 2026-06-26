تمت.. نيكو باز مستمر في كومو.. وبند يتيح لـ ريال مدريد إعادة ضمه

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

نيكو باز - كومو

أتم نادي كومو الإيطالي اتفاقه مع ريال مدريد لاستمرار نيكو باز الجناح الأرجنتيني في صفوف الفريق بشكل دائم.

وحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس الموثوق، فإن كومو توصل لاتفاق لضم نيكو باز من ريال مدريد مقابل ما مجموعة 60 مليون يورو وليس 60 مليون يورو كرسوم انتقال.

يتضمن الاتفاق أيضا نسبة كبيرة من إعادة البيع لصالح ريال مدريد، بالإضافة إلى بند يتيح للنادي الملكي إعادة شراء اللاعب مستقبلًا.

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رومانو كشف كذلك بأن سيسك فابريجاس مدرب الفريق، وميروان سوارسو رئيس النادي لعبا دورا حاسما خلال الساعات الماضية لإتمام الصفقة، وذلك أيضا بعد موافقة نيكو باز بطبيعة الحال.

نيكو باز يتواجد حاليا ضمن قائمة الأرجنتين المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا، وقد شارك في 10 دقائق ضد الجزائر في المباراة الأولى.

صاحب الـ21 عاما قضى الموسم المنقضي معارا من ريال مدريد إلى كومو، وشارك في 40 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع 8 آخرين.

وساهم باز في إنجاز غير مسبوق بتأهل كومو إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخ النادي.

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