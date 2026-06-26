في الجول يكشف موقف مصابي منتخب مصر ضد إيران.. وتعديلات التشكيل المحتملة

تأكد غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد لاعبا منتخب مصر عن الفريق ضد إيران بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام عبد المجيد وحمدي فتحي سيغيبان عن منتخب مصر ضد إيران للإصابة، إذ يعاني حسام عبد المجيد من ضربة قوية تحت العين، فيما يعاني حمدي فتحي من شد قوي في العضلة الخلفية.

بالإضافة للغيابين المؤكدين، فإن أحمد فتوح، ومروان عطية، ومهند لاشين مهددين بالغياب عن اللقاء التالي في حال تحصل أيا منهم على إنذار ثان ضد إيران.

وأمام الإصابات والغيابات المحتملة، فإن حسام حسن مدرب منتخب مصر، يدرس إجراء بعض التعيدلات على تشكيل المنتخب ضد إيران.

أهم التعديلات على تشكيل منتخب مصر ضد إيران ستكون بتواجد رامي ربيعة في الدفاع لتعويض غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، على أن يزامله محمد عبد المنعم أو ياسر إبراهيم حسبما يقرر حسام حسن في الساعات المقبلة.

وربما يشهد تشكيل منتخب مصر تعديلات أخرى لتفادي الإرهاق أولا، والغيابات المحتلمة ثانيا فيما هو قادم من أدوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة صباح غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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