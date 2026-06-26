احتفالا بالتأهل للدور التالي.. الجمعة عطلة رسمية في الإكوادور

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 13:32

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور

قرر رئيس جمهورية الإكوادور منح الشعب الإكوادوري اليوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة تأهل منتخب بلاده للدور التالي في كأس العالم.

منتخب الإكوادور بدأ كأس العالم بطريقة مخيبة بعد خسارة مفاجئة من كوت ديفوار بهدف ثم تعادل أكثر خيبة مع كواراسوا سلبيا في الجولة الثانية.

وفي مباراة أمس الخميس، قلبت الإكوادور تأخرها إلى فوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ليخطفوا بطاقة تأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث عن المجموعة.

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وبعد هذا الفوز والتأهل، كتب دانييل نوبوا أزين رئيس الإكوادور عبر حسابه الرسمي على (x): "شكرا للاعبين والمدرب الذين، رغم الانتقادات والإهانات والأوقات الصعبة التي مروا بها، نجحوا في النهوض مجددا ومنحوا هذه السعادة الهائلة للبلد بأكمله.

غدا عطلة!

تحيا الإكوادور"

وضمنت الإكوادور التأهل إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم ضمن أصحاب المركز الثالث، لكن لم يتحدد منافسها المقبل حتى الآن بشكل رسمي، مع احتمالية مواجهتها لـ إنجلترا يوم 1 يوليو حسب الوضع الحالي.

إنجلترا كأس العالم ألمانيا الإكوادور
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